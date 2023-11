O WhatsApp se tornou um dos aplicativos mais importantes na vida dos brasileiros. Através dele é possível se comunicar com pessoas do Brasil e do mundo; conseguindo garantir não somente uma comunicação para fins pessoais; como profissionais. Muitos não sabem — mas o WhatsApp possui uma “lixeira” secreta. Saiba todos os detalhes sobre isso.

WhatsApp tem lixeira secreta; veja o que está lá | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp possui uma lixeira?

Trata-se de uma modalidade conhecida por muitos. O popular “Backup”. Todos os dias pela madrugada milhões de usuários são pegos pelo Backup. Enquanto não há uma lixeira tal como a do Android; o Backup é a maneira mais aproximada de se ter uma lixeira no aplicativo.

Haja vista que se trata de uma funcionalidade que acaba influenciando diretamente na vida dos usuários. Através deste backup é possível verificar conversas apagadas, vídeos antigos e muito mais. Para isso — é necessário apenas ter o backup referente a um período anterior.

Dessa maneira — o usuário acaba tendo em mãos um conteúdo anterior; mas atualizado mediante o uso do backup. No computador é fácil recuperar os itens perdidos; até mesmo após eles saírem da lixeira.

Entretanto — no celular o backup é a “única” opção de realizar isso. Mas é importante ter cuidado com alguns detalhes.

Como funciona o backup do WhatsApp?

É possível configurar o backup do WhatsApp diretamente pelo aplicativo. Podendo escolher o período que o backup deve ser realizado e outros detalhes importantes. Como é o caso do horário, armazenamento, etc. Através do backup todos os arquivos do dispositivo são salvos.

Lembrando que tudo depende de uma série de fatores técnicos que acabam influenciando diretamente os usuários neste momento. Visto que os usuários precisam conseguirem se adequarem ao backup em si.

Após ele ser realizado, o usuário precisa importá-lo para uma conta do Google. Portanto — isso ocorre de maneira automática. A conta do Google é vinculada ao WhatsApp; e isso acarreta no upload dos arquivos.

Para verificar o que há dentro, basta resetar o aplicativo. No ato de entrada novamente, é possível escolher o último backup. E com isso — o usuário consegue acesso aos arquivos oriundos do backup armazenado do dispositivo.

Google e WhatsApp anunciam terrível notícia

Ainda sobre o WhatsApp; a partir de dezembro o Google Drive irá somar o backup do dispositivo ao armazenamento interno referente ao Google Drive. O plano gratuito oferece apenas 15GB para os usuários consumirem da maneira que quiserem. Entretanto — há outros planos bem em conta.

Caso o usuário não tenha mais espaço no Google Drive e os backups estejam somando a mais; os mesmos serão deletados e os usuários poderão perder arquivos e serem prejudicados.

Portanto — é importante verificar isso a fim de evitar possíveis erros e falhas. A priori, a ação só será validada a partir do primeiro semestre de 2024. Mas é importante ficar atento desde já.

