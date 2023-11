Veja o que fazer para aumentar a velocidade da internet em casa; truque 100%

Com um mundo onde tudo está globalizado, para ser possível a conexão entre todas as pessoas, é necessário que ocorra a transmissão das informações pela internet. Ou seja, um dos fatores cruciais para isso é que o usuário tenha uma internet rápida, mas às vezes, isso acaba não acontecendo por vários motivos. Portanto, confira qual é a devida maneira de aumentar a velocidade da internet hoje mesmo.

Confira como aumentar a velocidade da internet hoje mesmo | Imagem de Simon por Pixabay

Faça um comparativo

O primeiro passo é realizar uma comparação antes de realizar qualquer alteração, para isso, escolha um site que seja confiável para medir a velocidade real da internet. Um dos mais conhecidos é o SpeedTest. Mas outros testes paralelos podem ser feitos, como verificar o tempo que leva para um vídeo ser carregado no youtube.

Após isso, escolha um plano de internet que seja compatível com a realidade da residência. Isto é, há certos problemas que de fato são causados por conta do plano escolhido, que não suporta a demanda exigida pela casa.

E após ter seguido os passos anteriores, coloque o roteador em um local estratégico, para aproveitar todo o sinal do wi-fi. Não permita que paredes espessas atrapalhem a propagação do sinal.

Veja também: Esconder Conversas No WhatsApp Ficará Mais Difícil Depois Desta Mudança

Sempre que necessário, atualize o aparelho

Verifique também se o roteador está com o seu sistema atualizado ou não, com o avanço da tecnologia, é comum que alguns roteadores precisam de novos pacotes para conseguirem propagar o wi-fi com uma maior excelência.

Outro ponto que se deve considerar, é a segurança da rede, já que quanto mais pessoas na rede wi-fi, maior será o consumo de dados. Então, sempre mude a senha do wi-fi e utilize senhas seguras.

Caso também utilize internet em computadores e televisores, priorize o uso dos cabos ethernet, eles deixam a velocidade mais estável e não comprometem o desempenho do wi-fi.

Veja também: Novidade Do Instagram Mudará Forma Como Você Aparece Para Seus Amigos

Limpe o histórico de navegação

Ao navegar na internet, todo usuário deixa um “rastro” e no longo prazo, isso acaba prejudicando a velocidade da conexão. Então, faça limpezas frequentes no histórico de navegação e no cache.

E nos casos em que a residência é grande, pode ser necessário o uso de um repetidor wi-fi, basicamente, é um aparelho que permite que a internet seja literalmente “repetida” para outros locais da casa sem perda de qualidade.

Por fim, sempre que achar necessário siga as dicas repassadas neste artigo. E caso nada resolva, ligue para a empresa responsável e solicite a visita de um técnico, para averiguar se o problema realmente está dentro da residência ou pode ter ligação com problemas externos.

Confira no vídeo a seguir como funciona um repetidor wi-fi