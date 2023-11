Novidade do Instagram mudará forma como você aparece para seus amigos

No constante ciclo de atualizações do WhatsApp, o Instagram, também pertencente à gigante Meta, não fica para trás e está prestes a introduzir uma novidade que promete transformar um dos recursos mais apreciados pelos usuários da plataforma. Na leitura a seguir, desvendaremos os detalhes de como o “Minha Semana” deve operar, mantendo você atualizado sobre as mudanças iminentes na rede social.

Instagram anuncia recurso que tornará stories ativos por uma semana. — Foto: Reprodução / Unsplash

Uma história de uma semana

Nos últimos meses, o Instagram, da megaempresa Meta, tem estado no centro das atenções devido aos esforços contínuos para aprimorar a plataforma.

Desde a implementação de recursos baseados em inteligência artificial até atalhos intrigantes nos aguardados Galaxy S24, a equipe do Instagram tem se dedicado a oferecer uma experiência mais dinâmica aos seus usuários.

No entanto, uma mudança que promete cair nas graças dos usuárias está prestes a acontecer, com a iminente introdução do recurso “Minha Semana”. Siga a leitura abaixo e saiba mais detalhes.

Redefinindo a duração dos Stories

A especulação em torno dessa funcionalidade sugere que os usuários em breve poderão compartilhar stories com uma durabilidade estendida de até uma semana.

Essa flexibilidade adicional permitirá que postagens sejam retiradas ou adicionadas à linha do tempo do recurso de forma discreta. Como é típico em fases de desenvolvimento, a funcionalidade ainda não está disponível para os usuários, e a data oficial de lançamento permanece um mistério.

Se implementado nos próximos meses, este recurso pode alterar significativamente a dinâmica dos stories, introduzindo um novo elemento de prolongamento, mesmo que seja apenas por sete dias.

Essa mudança promete cativar ainda mais a atenção dos usuários, mantendo a plataforma em nível de igualdade com atualizações de outras redes sociais.

Revelação que veio pelo concorrente

A notícia sobre o “Minha Semana” não foi divulgada oficialmente pelo Instagram. Em vez disso, foi revelada por Alessandro Paluzzi, um desenvolvedor de aplicativos e especialista em engenharia reversa.

Paluzzi, conhecido por antecipar recursos em desenvolvimento no Instagram, já havia compartilhado informações sobre a criação de uma ferramenta que permitiria aos usuários reorganizar suas postagens no perfil, proporcionando maior controle sobre a apresentação do conteúdo.

Essa abordagem de obter informações por meio de desenvolvedores externos destaca a intensa competição entre as plataformas de mídia social e a importância de manter os usuários informados sobre as inovações em curso.

“Seu Espaço” e a evolução da personalização

Outra mudança significativa que está próxima de ser lançada é o tão aguardado recurso “Seu Espaço”. Muitos usuários criam contas secundárias, conhecidas como “contas fakes”, para manter um feed principal esteticamente agradável.

No entanto, o Instagram procura oferecer ferramentas que incentivem os usuários a permanecerem em suas contas principais.

De acordo com as informações fornecidas por Paluzzi, o “Seu Espaço” será um espaço privado nas páginas de perfil dos usuários. Essa área permitirá a postagem de diversos conteúdos, como fotos, Momentos e histórias, sem a necessidade de login em uma nova conta.

Os usuários terão a liberdade de criar uma biografia exclusiva e usar uma foto de perfil diferente daquela presente no perfil público.

Embora o Instagram ainda não tenha confirmado oficialmente a existência do “Seu Espaço”, as informações divulgadas por Paluzzi criam uma expectativa crescente entre os usuários, ansiosos por mais opções de personalização e privacidade na plataforma.

Essas atualizações indicam um compromisso contínuo do Instagram em aprimorar a experiência do usuário e se manter no topo das tendências das redes sociais. À medida que essas novidades são implementadas, os usuários podem esperar uma plataforma mais dinâmica e adaptada às suas necessidades.

