Novo BENEFÍCIO para clientes Nubank, veja como acessar

O Nubank está disponibilizando acesso gratuito à plataforma de streaming Max para clientes de alta renda que fazem parte da modalidade Ultravioleta.

Este benefício permite aos consumidores desfrutar da modalidade básica do serviço, com conteúdo disponível em resolução Full HD.

Acesse gratuitamente o Max no Ultravioleta do Nubank. Clientes de alta renda desfrutam de conteúdo Full HD sem custo adicional. Ative agora! (Foto: divulgação).

Como ativar o Max gratuitamente?

Para ativar o Max gratuitamente, os clientes devem acessar o aplicativo do Nubank e encontrar a seção de Benefícios.

Dentro dessa seção, haverá uma área intitulada “Para seu dia a dia“, onde será possível encontrar um botão que leva diretamente ao Max.

Em seguida, o consumidor deve selecionar a opção “Ativar Max sem custo adicional“.

O Nubank Ultravioleta, que normalmente tem um custo mensal de R$ 49, está sendo oferecido gratuitamente para clientes com perfil de alta renda junto ao banco.

Isso inclui pessoas com gastos no cartão de crédito acima de R$ 5 mil ou que possuam R$ 50 mil guardados ou investidos no Nubank.

Aproveite e confira: WhatsApp anuncia discador interno para facilitar ligações; confira

Max em parceria com diversas empresas

A plataforma Max tem buscado parcerias com diversas empresas para facilitar a adesão ao serviço de streaming. Algumas das empresas parceiras da Max, controlada pela Warner, incluem:

Mercado Livre : oferece desconto de 15% para todos os clientes e de 30% para Meli+ .

: oferece desconto de para todos os clientes e de para . Claro : proporciona desconto de R$ 5 na assinatura do Max , reduzindo a mensalidade para R$ 34,90 .

: proporciona desconto de na assinatura do , reduzindo a mensalidade para . TIM : inclui o Max em alguns planos Black e Ultrafibra .

: inclui o em alguns planos e . Sky+: oferece dois meses gratuitos e, em seguida, uma mensalidade de R$ 19,00.

Estratégia do Nubank para clientes de alta renda

O Nubank Ultravioleta está sendo aprimorado para se tornar mais atrativo para os clientes dispostos a gastar mais.

Além do acesso gratuito ao Max, recentemente foram adicionadas vantagens como conta internacional em dólares e euros no início de abril, juntamente com telefonia gratuita no exterior.

O próximo passo do Nubank pode envolver uma parceria com uma operadora de telefonia móvel (MVNO) no mercado nacional, conforme revelado pelo Tecnoblog.

Aproveite e confira: Celular travando? Desative esta função e TURBINE o seu Android em até 90%