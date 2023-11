Por que você deveria atualizar o Instagram; aprenda como

Com novas tecnologias sendo implementadas em uma velocidade difícil de acompanhar é fundamental manter todos os aplicativos do seu smartphone atualizados para aproveitar o melhor desempenho possível. Com o Instagram, não é diferente. No entanto, a rede social da Meta possui versões diferentes disponíveis para diversas plataformas e suas respectivas atualizações são feitas de formas distintas. Siga a leitura abaixo e entenda o passo a passo.

Entenda o passo a passo para atualizar seu Instagram em qualquer dispositivo. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

App devidamente atualizado

Manter o Instagram sempre atualizado é um passo essencial para usufruir de novos recursos, além de garantir correções de bugs e melhorias na segurança.

Enquanto os smartphones Android e iPhones (iOS) geralmente atualizam os aplicativos automaticamente, é possível antecipar essa ação verificando as lojas de aplicativos, como a App Store e a Google Play Store. Esse procedimento é indispensável para garantir o pleno funcionamento dessa popular rede social.

Continue a leitura a seguir e saiba como manter o aplicativo atualizado em qualquer dispositivo.

Aprenda a atualizar o Instagram em todas as plataformas

Instruções para atualizar no iPhone (iOS)

Abra a App Store no iPhone e toque em “Atualizações” no menu inferior da tela;

O iOS realizará uma busca por atualizações de aplicativos, exibindo quais deles possuem updates disponíveis. Toque em “Atualizar” ao lado do nome do Instagram. Se preferir, selecione a opção “Atualizar Tudo” na parte superior da tela para manter todos os aplicativos atualizados.

Além disso, é possível buscar o Instagram na barra de pesquisa da App Store, clicar em “Atualizar” caso uma versão mais recente esteja disponível e aguardar a conclusão da instalação.

Como atualizar o app no Android

No seu celular Android, acesse a Google Play Store e toque na sua foto de perfil no canto superior direito da tela;



Selecione a opção “Gerenciar apps e dispositivos”;



Na nova página, verifique a informação de “Atualizações disponíveis” e clique em “Atualizar tudo” se desejar baixar as versões mais recentes de todos os aplicativos pendentes. Caso queira atualizar apenas o Instagram, escolha a opção “Conferir detalhes”.

Para uma opção mais direta, busque o Instagram na barra de pesquisa da Google Play Store, clique em “Atualizar” se houver uma versão mais recente e aguarde a instalação.

Atualização do Instagram para PC (Windows)

O sistema Windows, similar aos sistemas operacionais de smartphones, permite o download automático de atualizações por padrão. No entanto, é possível realizar atualizações manuais na Microsoft Store, a loja de aplicativos e extensões:

No computador, abra a Microsoft Store e clique na aba “Biblioteca” no menu localizado na lateral da página;

Selecione o botão “Obter atualizações”.

O sistema realizará a busca e download de novas versões dos aplicativos instalados, exibindo o progresso de cada download, com a opção de cancelamento se necessário.

Configurando atualizações automáticas no app do Instagram (Android)

Ao baixar os aplicativos do Instagram ou do Facebook no Android, o usuário instala o Gerenciador de Aplicativos da Meta. Para ativar atualizações automáticas:

Abra seu perfil no Instagram, clicando na foto no canto inferior direito;

Toque no ícone de três barras no canto superior direito e selecione a opção “Configurações e Privacidade”;

Role a tela até encontrar o botão “Sobre” e clique nele;

Selecione o menu “Atualizações de aplicativos”;

Ative a opção “Atualizar Instagram automaticamente”.

Essa configuração assegura que o Instagram seja atualizado automaticamente, proporcionando uma experiência contínua aos usuários. Ao seguir essas instruções, os leitores podem manter-se atualizados e desfrutar ao máximo das funcionalidades oferecidas pelo Instagram.

