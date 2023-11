R$ 30 por mês pode fazer toda a diferença; VEJA COMO FUNCIONA

Se há algo em comum entre os brasileiros, é a grande dificuldade que todos têm na hora de poupar dinheiro, todavia, este é um hábito importante que todas as pessoas devem ter, pois ao realizar esta simples ação, os objetivos irão ficar mais pertos, tanto os de curto prazo quanto os de longo prazo. Portanto, confira a “mágica” que pode acontecer ao guardar R$ 30 todos os meses.

Saiba os benefícios de economizar R$ 30 todos meses | Imagem de Charles Thompson por Pixabay

Por que guardar dinheiro?

Todos os meses, é comum que o trabalhador receba o seu salário, contudo, ele na maioria das vezes já está quase todo destinado para as despesas fixas e variáveis de uma casa. Por conta disso, acaba ficando difícil tirar, por exemplo, 10% dele para colocar em uma poupança.

10% de um salário mínimo representa R$ 132. Então, ficar apenas com os demais 90% pode deixar as finanças apertadas. Mas isso é necessário para que seja possível “cuidar” do futuro, pois há momentos em que emergências ocorrem e é necessário ter um dinheiro guardado.

Exemplos disso, é ao adoecer ou quando a pessoa possui um transporte e ocorre algum sinistro que necessita de dinheiro para consertar.

É possível guardar dinheiro mesmo ganhando pouco?

Sempre é possível, só dependerá da vontade da própria pessoa. Por menor que seja o valor, já é eficaz economizá-lo, pois no longo prazo, a pessoa terá um valor extra que pode ser usado em momentos delicados.

Especialistas recomendam ainda mais, que todo trabalhador tenha uma reserva de emergência, ela deve ser equivalente a 6 meses de despesas básicas, como aluguel, parcelas de veículos, comida, energia e água.

Então, no caso de ganhar pouco dinheiro todos os meses, basta guardar R$ 30 todos os meses, pois ao final do ano, o valor arrecadado servirá para várias outras coisas.

O poder das pequenas metas

Por fim, utilize pequenas metas no momento de poupar dinheiro, elas irão ajudar no processo de economizar, pois a sensação de realização chegará bem mais rápido.

Isto é, guardar R$ 30 para comprar uma moto, isso pode demorar anos, mas guardar R$ 30 por mês para comprar uma roupa nova ou realizar uma pequena viagem, pode ser possível.

E quando a situação financeira melhorar, o interessante é aumentar a meta, por exemplo, iniciar com R$ 10 e no mês seguinte aumentar mais R$ 10, no final do ano, o valor arrecadado será bastante interessante e pode até ajudar nas despesas e metas natalinas.

