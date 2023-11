Para os brasileiros que têm carros, as despesas constantes são consideráveis. No entanto, uma delas é crucial: o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), que é uma obrigação financeira a ser cumprida anualmente para manter seus automóveis regularizados e em conformidade com a legislação. Ainda assim existem exceções, onde determinados carros e categorias estão isentas do imposto. Siga a leitura abaixo e entenda melhor.

IPVA zero: boa notícia para quem tem os carros desta lista. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Sem imposto para o seu carro

Se você possui um automóvel ou está planejando adquirir um, compreender as normas do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) é crucial.

Para evitar sustos desnecessários e até mesmo casos de inadimplência por falta de informação, aconselhamos a continua a leitura a seguir para conhecer as respostas às principais dúvidas sobre este assunto.

Entendendo o que é o IPVA

O IPVA, sigla para Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores, é uma obrigação financeira que os proprietários de veículos devem cumprir para manter seus automóveis regularizados e em conformidade com a legislação.

Como funciona a cobrança do imposto?

A cobrança do IPVA varia de estado para estado no Brasil, e as alíquotas são determinadas pelos governos estaduais. O cálculo do imposto geralmente é baseado no valor venal do veículo, estimado pela Secretaria da Fazenda de cada estado.

A alíquota é então aplicada a esse valor, e o proprietário do veículo recebe a notificação com o montante a ser pago.

O pagamento pode ser feito à vista com desconto ou em parcelas, conforme o calendário estabelecido pelo governo estadual. Prestar atenção às datas de vencimento é fundamental para evitar multas e juros.

Quais são os veículos sujeitos ao pagamento do IPVA?

Confira abaixo a lista de veículos sujeitos ao pagamento do IPVA, incluindo carros de passeio, motocicletas, caminhões, caminhonetes, camionetas, ônibus, vans, utilitários e outros veículos automotores de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas.

Quais veículos são isentos do imposto?

A isenção do IPVA pode ser concedida a determinados tipos de veículos. As categorias mais comuns de isenção incluem veículos adaptados para pessoas com deficiência, táxis e veículos de aluguel, veículos oficiais ou pertencentes a órgãos governamentais, veículos pertencentes a entidades filantrópicas e veículos com no mínimo 10 anos de fabricação.

É essencial, no entanto, verificar as condições específicas de cada governo estadual, pois essas isenções podem variar.

Quais as consequências do não pagamento do IPVA?

O não pagamento do IPVA pode acarretar sérias consequências ao proprietário, tais como multas, juros, CPF negativado nos Serviços de Proteção ao Crédito (SPC e Serasa), impossibilidade de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Além disso, o veículo não licenciado pode ser apreendido, resultando em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

É possível perder o veículo?

Caso o pagamento do IPVA não seja efetuado, o veículo pode ser apreendido e, eventualmente, leiloado para quitar o débito. Manter o pagamento em dia é, portanto, fundamental para evitar a perda do automóvel.

Como verificar a situação do IPVA?

Para checar a situação do seu IPVA, siga este passo a passo simples:

Acesse o site da Secretaria da Fazenda do seu estado; Localize a seção referente à consulta de débitos do IPVA; Informe os dados do seu veículo, como placa e Renavam, e clique em “consultar”; Em seguida, será possível visualizar se há débitos pendentes.

Como obter o comprovante de pagamento do IPVA?

Caso precise comprovar o pagamento do IPVA, solicite um comprovante pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Siga o passo a passo abaixo:

Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito na loja de aplicativos do seu dispositivo; Informe o seu CPF e senha do Gov.br; Clique em “Veículos”; Informe os dados do seu veículo, como Renavam e número de segurança do CRV; Em seguida, será possível visualizar se o seu IPVA está quitado; Caso positivo, será possível gerar o comprovante de pagamento.

