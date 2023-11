Especialistas afirmam que este é o SENTIMENTO que fará você atingir suas metas

Um estudo recente descobriu que sentir um determinado sentimento pode ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos. E você não vai acreditar qual é este sentimento tão poderoso para alavancar a sua vida…

Geralmente vista como uma emoção negativa, a raiva está sendo estudada, em pesquisas recentes, sobre produtividade e superação de desafios.

Um estudo, publicado no Journal of Personality and Social Psychology, revelou que a raiva pode ser um catalisador eficaz para melhorar o desempenho em tarefas complexas e desafiadoras. A seguir, continue lendo e confira mais descobertas que o estudo revelou.

Raiva pode impulsionar a sua vida? Entenda o sentimento

A pesquisa envolveu participantes submetidos a uma série de atividades, que exigiam concentração e determinação. Os resultados mostraram que aqueles que experimentaram sentimentos de raiva alcançaram um desempenho superior, em comparação com aqueles que estavam sob a influência de outras emoções, como tristeza, desejo ou alegria.

Isto desafia a percepção tradicional da raiva pela sociedade e aponta para sua utilidade na motivação e na conquista de objetivos pessoais.

O estudo foi liderado por Heather Lench, uma professora renomada na área de ciências psicológicas e cerebrais da Texas A&M University.

Segundo Lench, a raiva mostrou-se eficaz em impulsionar as pessoas a superarem situações complexas que exigiam um esforço extra para alcançar os objetivos propostos. No entanto, a raiva não teve o mesmo efeito no desempenho de tarefas mais simples da rotina.

Estudo envolveu 6 experimentos diferentes

A metodologia do estudo envolveu seis experimentos distintos, nos quais os participantes foram submetidos a diferentes estados emocionais induzidos, incluindo raiva, desejo, tristeza, diversão e neutralidade.

Os resultados foram surpreendentes: os participantes que experimentaram raiva resolveram um número significativamente maior de quebra-cabeças, em comparação com aqueles que estavam sob a influência de outras emoções.

Além disso, eles demonstraram uma persistência notável, dedicando mais tempo para solucionar cada desafio proposto no experimento.

Pesquisa revela mecanismo de ação da raiva que impulsiona

A raiva parece otimizar a maneira como as pessoas continuam persistindo, diante dos desafios, levando a resultados bem-sucedidos.

Estudos adicionais também apontaram para a tendência das pessoas irritadas em alcançarem seus objetivos de forma mais eficiente em situações desafiadoras.

No entanto, é importante ressaltar que nem toda raiva é útil. A raiva intensa pode ter efeitos negativos na saúde física e mental, como doenças cardiovasculares.

Sentir raiva no dia a dia pode fazer mal até para a saúde

Além disso, a raiva pode afetar negativamente as relações interpessoais, levando a comunicações degradantes e prejudiciais.

Portanto, é essencial reconhecer e gerenciar as diferentes manifestações da raiva para garantir que ela funcione como um aliado e não como um impedimento para o progresso pessoal e interpessoal.

A raiva pode ser um poderoso catalisador para a superação de desafios, mas é importante reconhecer e controlar suas diferentes manifestações.

Encontrar um equilíbrio saudável entre a raiva leve a moderada pode enriquecer a vida das pessoas e promover a compreensão e a busca por soluções em situações sociais.

No vídeo abaixo, especialista explica como lidar com a raiva de forma positiva:

