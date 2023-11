As empresas querem estes 8 cursos no seu currículos, mas ninguém te contou

A cada dia que se passa, as exigências do mercado de trabalho estão aumentando, para que bons profissionais sejam contratados e como uma forma de “parâmetro” para saber se um candidato é qualificado ou não, eles analisam o currículo da pessoa, antes mesmo da entrevista com o recrutador. E para que o interessado tenha uma maior chance de conseguir a vaga, é preciso que ela tenha algum dos cursos que serão citados em seu currículo, confira.

Cursos da área de informática

Cursos na área da tecnologia da informação sempre são um excelente termômetro no momento da contratação de bons profissionais, então, habilidades básicas em computadores e em digitação são de suma importância.

Além disso, os cursos voltados para excel e word também fazem uma excelente diferença, já que é necessário ter domínio sobre as ferramentas em questão para conseguir realizar a edição de arquivos e apresentações.

Para o combo ficar “completo”, cursos de liderança no ambiente de trabalho também é ideal, pois ele demonstra a habilidade que o trabalhador terá no momento de resolver problemas e guiar seus companheiros.

Tendências do momento

Além dos citados, o curso de uma segunda língua é de suma importância, pois ao saber falar um novo idioma, o trabalhador consegue desenrolar de uma maneira melhor no atendimento a clientes estrangeiros.

Junto com o curso anterior, é interessante um curso na área de marketing e vendas, já que quase todos os setores dependem do marketing para sempre estar presente no mercado.

E ao conseguir falar um novo idioma e ter presença na web, é preciso ter uma boa comunicação empresarial, para entender todos os conceitos do mundo corporativo, portanto, um curso na área é essencial.

Saber se comunicar

Por fim, ter um curso de oratória pode permitir que o usuário saia na frente dos demais concorrentes, pois a maneira como alguém se comunica e sua postura, são um grande diferencial no momento da contratação e no fechamento de acordos.

E com isso, cursos voltados à economia, administração e contratilidade sempre faz com que os olhos dos recrutadores brilhem, pois essas áreas permitem que os colaboradores consigam ajudar a empresa em demandas importantes, como na área contábil e na área da administração.

Portanto, no momento de procurar um novo emprego, se certifique que algum dos cursos citados estão presentes no currículo, caso não estejam, procure fazê-los o mais rápido possível. Caso seja necessário priorizar alguma área, sempre priorize a área da tecnologia da informação, pois ela é uma das mais procuradas pelas empresas.

