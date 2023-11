Como falar com algum atendente do Nubank? Veja os caminhos que ninguém te mostra

Enquanto muitos bancos acumulam queixas na internet por conta da baixíssima qualidade no atendimento ao cliente de forma remota, ou até mesmo na dificuldade de se entrar em contato, a fintech Nubank, mais uma vez, sai na frente e se destaca como uma das campeãs no quesito, oferecendo alternativas que liguem o correntista diretamente com sua central de atendimento para que seu problema seja resolvido. Confira no texto abaixo os principais meios de comunicação com o “roxinho”.

Premiado pela alta qualidade no quesito atendimento ao cliente, o Nubank oferece quatro canais de ajuda ao correntista. — Foto: Reprodução / Pexels

Um SAC acessível

Se você já se deparou com a ingrata missão de entrar em contato com uma instituição bancária para resolver pendências ou apenas agilizar o processo de uma transação financeira, é bem provável que já tenha tido algum tipo de insatisfação ou até frustração devido à baixa qualidade de atendimento.

No entanto, um dos diferenciais do banco digital Nubank é seguramente o alto nível de satisfação com sua central de atendimento ao cliente nos mais variados canais disponíveis. Continue a leitura a seguir e saiba mais sobre eles.

Leia mais: Notícia do Nubank gera tensão: por que o app está bloqueando chamadas

As 4 formas de contato com o atendimento Nubank

No universo financeiro, o Nubank se destaca por devolver às pessoas o controle sobre seu dinheiro, proporcionando serviços justos, transparentes e um atendimento humano, disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem filas ou enrolação. Confira abaixo as quatros maneiras mais fáceis de contato.

Chat do Nubank: facilidade ao seu alcance

A maneira mais prática de entrar em contato com o Nubank é através do chat, disponível diretamente no aplicativo.

Para isso, siga o passo-a-passo abaixo:

Abra o app do Nubank; Clique no botão “Me Ajuda”, na parte inferior do app; Selecione “Chat”, localizado no canto inferior direito da tela.

Pronto! Os especialistas do “roxinho” estarão à disposição para atendê-lo rapidamente.

Telefone do Nubank: uma ligação para solucionar suas questões

Se a preferência é pelo contato telefônico, o Nubank disponibiliza o número 4020 0185 para capitais e regiões metropolitanas, e 0800 591 2117 para demais localidades. Essa é uma opção para quem busca um atendimento mais próximo.

Email: uma alternativa direta e eficiente

Outra forma de se comunicar com o Nubank é através do email meajuda@nubank.com.br. Se preferir, siga os seguintes passos:

Abra o app do Nubank; Clique no botão “Me Ajuda”; Escolha “E-mail”, no canto inferior direito da tela.

Os especialistas do Nubank estarão à disposição para lhe proporcionar satisfação garantida com um atendimento personalizado.

FAQ e Blog: tire suas dúvidas de forma simples

Para questões simples, a FAQ e o blog do Nubank são recursos úteis. Para acessar a FAQ, siga as instruções abaixo:

Abra o app do Nubank; Clique no botão “Me Ajuda”; Insira o tema de sua dúvida no campo de busca.

Já para buscar no blog:

Clique nos dois tracinhos no canto superior da página; Insira o tema de sua dúvida no campo de busca.

Caso não encontre o que procura, lembre-se de que o atendimento está sempre disponível nos demais canais.

Reconhecimento do atendimento Nubank: mais que uma experiência, um compromisso

A importância que a fintech dedica no atendimento ao cliente reflete o merecido reconhecimento. Em 2019, o Nubank conquistou o Prêmio Época Negócios Reclame Aqui na categoria Bancos e Cartões Digitais, uma vitória popular. Além disso, a fintech também foi premiada como a Equipe Campeã de Atendimento.

Segundo a própria fintech afirma no site oficial do Nubank, o banco digital acredita que a forma como tratam os clientes faz toda a diferença, e essas conquistas são reflexo do compromisso da instituição em oferecer uma experiência excepcional.

Deseja aumentar seu limite no Nubank? Confira 10 dicas para conseguir no vídeo abaixo.

Leia também: Como fazer o Nubank “trabalhar” para você e começar a lucrar