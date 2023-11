Como fazer o Nubank “trabalhar” para você e começar a lucrar

O Nubank, fintech que é unanimidade entre as instituições bancárias digitais, costuma inovar com frequência, seja com ferramentas e recursos que facilitam a vida de seus clientes, seja com vantagens que podem até mesmo fazer com que o correntista ganhe dinheiro através do aplicativo do banco. Continue a leitura abaixo e conheça as várias formas de investimento no roxinho.

Nubank oferece várias formas de investimento aos seus clientes, especialmente em renda fixa. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Lucrando com o roxinho

Normalmente, todo o banco que se preze oferece vantagens a seus clientes mais antigos ou até mesmo aos recém-chegados, com o intuito de fidelizar o correntista àquela instituição bancária. Dentre essas vantagens estão variadas opções de investimento.

Nesse contexto, o Nubank apresenta alternativas de aplicações em renda fixa visando ampliar os ganhos dos investidores. Se interessou? Siga a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre como lucrar através do app da fintech mais querido do Brasil.

Nubank: opções de renda fixa potencializam investimentos

No universo do Nubank, a implementação das Caixinhas possibilita aos clientes explorar investimentos em renda fixa. Essas Caixinhas oferecem uma maneira prática de organizar o dinheiro em categorias específicas, proporcionando maior controle financeiro.

Os usuários contam com duas escolhas principais de renda fixa no Nubank: o RDB (Recibo de Depósito Bancário) e o Fundo Nu Imediato. Ao alocar recursos em uma Caixinha dedicada, como por exemplo, para uma viagem, o montante investido começa a render de acordo com a modalidade escolhida.

Rendimentos das opções de renda fixa do Nubank

O RDB oferece um rendimento equivalente a 100% do CDI, com liquidez imediata e proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), assegurando até R$ 250 mil por CPF e instituição. Este instrumento representa uma modalidade de renda fixa privada.

Em contrapartida, o Fundo Nu Imediato diversifica ativos, visando alcançar 100% do CDI a longo prazo. Esta modalidade de investimento em renda fixa do Nubank proporciona uma rentabilidade mais consistente, mesmo diante das oscilações do mercado.

Vale ressaltar que o Nubank oferece também o RDB Planejado, com vencimento em 1 ou 2 anos, e outras opções de CDBs emitidos por diferentes instituições. No entanto, a escolha de investir em renda fixa deve ser ponderada de acordo com o perfil e objetivo do investidor.

Em resumo, o Nubank oferece diversas formas de investir em renda fixa, e cabe ao próprio usuário avaliar qual estratégia melhor atende às suas necessidades e expectativas.

Se interessou na possibilidade de investir através do app Nubank? Assista ao vídeo abaixo e conheça as três melhores opções de investimento da fintech neste ano.

