O banco digital Nubank é, atualmente, líder absoluto em número de clientes no segmento das instituições bancárias digitais. O resultado do sucesso é fruto de constantes inovações em ofertas de serviços e novas ferramentas que melhoram a experiência do correntista. Uma das modalidades vantajosa para quem está precisando de um dinheiro extra é a de empréstimo pessoal. Siga a leitura e saiba como funciona.

Nubank: novo empréstimo pode ser feito hoje e o pagamento só em fevereiro de 2024. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Crédito vantajoso

O Nubank, gigante no cenário dos bancos digitais na América Latina, continua a se destacar pela sua oferta de crédito vantajosa aos clientes. Recentemente, a instituição financeira lançou uma modalidade de empréstimo de longo prazo que tem chamado a atenção dos consumidores.

Se você está em busca de uma opção que permite um prazo mais estendido para iniciar os pagamentos, continue a leitura a seguir para conhecer detalhes sobre a nova linha de crédito do Nubank que promete ser a escolha ideal.

Entenda como funciona

Na linha de crédito do Nubank, os clientes contam com um período de até três meses (90 dias) de carência para o vencimento da primeira parcela do empréstimo. Isso significa que, ao contrair o empréstimo em novembro de 2023, por exemplo, os pagamentos só começariam em fevereiro de 2024.

Além disso, há a opção de parcelar o valor do empréstimo em até 24 meses (dois anos). No entanto, é importante ressaltar que a taxa de juros pode variar de acordo com o prazo de parcelamento escolhido.

O empréstimo Nubank é seguro?

Sim, o Nubank garante a total segurança do empréstimo. Além da conveniência do débito automático para o pagamento das parcelas, o banco destaca-se pela transparência em suas operações.

Todos os encargos relacionados ao empréstimo são detalhados e explicados ao cliente antes da contratação. A taxa de juros do empréstimo Nubank é personalizada, variando de cliente para cliente.

Outro ponto relevante é a transparência em relação ao Custo Efetivo Total (CET). Neste contexto, a taxa de juros e o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) são especificados no contrato. O IOF incidente sobre empréstimos é de 0,38% sobre o valor total, mais uma porcentagem de 0,0082% por dia, calculada com base no prazo de pagamento.

Como funciona a portabilidade de crédito do Nubank?

O Nubank também oferece a possibilidade de portabilidade de crédito. Isso significa que se você possui um empréstimo em outra instituição financeira e deseja transferi-lo para o Nubank, isso é plenamente viável.

Existem duas regras a serem observadas para realizar a portabilidade: o valor total do novo empréstimo não pode ultrapassar o saldo devido na outra instituição, e o novo prazo de pagamento não pode exceder o limite atual. Após fazer a solicitação, basta aguardar a resposta da instituição.

Como contratar o empréstimo Nubank?

A contratação do Empréstimo Nubank é feita diretamente pelo aplicativo, de maneira fácil e segura. O processo é intuitivo e rápido. Além disso, se o empréstimo for aprovado, o valor é transferido imediatamente para a Conta Nubank do cliente.

Em um cenário de incertezas econômicas e elevadas taxas de juros, um empréstimo com carência para o pagamento inicial se mostra como uma excelente solução para quem necessita de crédito. Com as vantagens proporcionadas pelo Nubank, essa opção torna-se ainda mais atrativa.

Restou alguma dúvida sobre a contratação do empréstimo junto ao "roxinho"?

