Como aumentar seu limite do Nubank e melhorar o relacionamento com o banco

Recentemente, o Nubank surpreendeu seus clientes com um inovador recurso para seu aplicativo bancário.

O chamado “Nu Limite Garantido” possibilita aos titulares de contas Nubank aumentar seus limites de crédito de maneira prática e ágil, eliminando a necessidade de longos procedimentos de análise.

Essa iniciativa destaca o empenho da empresa em fornecer soluções financeiras mais abrangentes aos clientes.

A meta é tornar a gestão do crédito mais transparente e acessível, permitindo aos usuários ajustar seus limites com base em seus investimentos no banco. Quer saber como aderir ao “Nu Limite Garantido”? A seguir, continue lendo e veja todos os detalhes sobre esta novidade da fintech brasileira.

Nubank introduz o “Nu Limite Garantido”: o crédito que acompanha o seu investimento/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é o “Nu Limite Garantido”?

Esta ferramenta permite que o limite de crédito da sua conta Nubank ,seja ampliado de acordo com o valor investido pelo cliente no Nubank, desde que esse valor seja de pelo menos R$ 1.

Ao contrário de outras alternativas no mercado, esta opção possibilita um aumento de crédito sem a necessidade de uma nova análise de crédito.

Por exemplo, se um cliente investir R$ 1.000 na modalidade RDB (que rende 100% do CDI) do aplicativo, esse montante será automaticamente convertido em limite de crédito no cartão do cliente.

Detalhes para a implementação da novidade do Nubank

No entanto, é essencial lembrar que, se o cliente utilizar este “limite adicional” em suas transações, o valor correspondente ficará retido e só será liberado após quitação total.

A implementação desta funcionalidade será gradual, com o objetivo de garantir que a plataforma continue a fornecer um serviço de alta qualidade a todos os seus usuários. Portanto, alguns clientes podem não ter acesso imediato a essa nova funcionalidade.

Como usar o “Nu Limite Garantido”?

Ativar esta nova funcionalidade é um processo simples e direto. O usuário deve, primeiramente, acessar a seção de cartão de crédito na tela inicial do aplicativo e, em seguida, selecionar a opção “Ajustar limite”. Em seguida, deve escolher a opção “Nu Limite Garantido” e seguir as instruções exibidas na tela.

O Nubank faz questão de deixar claro que somente o valor investido será convertido em limite de crédito, excluindo os rendimentos. Isto significa que o dinheiro do cliente continuará a render, mesmo após a conversão em limite de crédito por meio dessa ferramenta.

Esta inovação, que promete transformar a maneira como os consumidores gerenciam seu crédito, mais uma vez, demonstra o compromisso da Nubank em fornecer soluções financeiras simples e eficazes que atendem às necessidades em constante evolução de seus usuários.

Fintech passa a oferecer crédito consignado

O Nubank revelou sua intenção de disponibilizar empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS.

Apresentando taxas atrativas, a partir de 1,35% ao mês, o banco tem como objetivo simplificar o acesso ao crédito, observando o limite estabelecido pelo governo em 1,84%. A empresa planeja implementar gradualmente essa nova modalidade de crédito ao longo dos próximos meses.

É importante destacar que a oferta de empréstimos consignados não é uma novidade para o Nubank, uma vez que, desde março de 2023, este serviço já estava disponível para os servidores públicos federais.

Este modelo de empréstimo permite o desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento do cliente, uma estratégia que visa minimizar os riscos de inadimplência.

