Site especializado elege melhor app de banco no Brasil em 2023

Na categoria “Melhores do Ano”, uma premiação está prestes a coroar o melhor aplicativo de banco de 2023, contando com a colaboração de especialistas e o voto popular.

Além da categoria de melhor aplicativo bancário, o prêmio também vai reconhecer o App do Ano, Celular Top de Linha, Celular Custo-Benefício, Operadora, TV, Notebook, Fone de Ouvido, Caixa de Som, Casa Conectada, Jogo do Ano e Destaque Gamer do Ano. A seguir, continue lendo e saiba todos os detalhes sobre as categorias e a premiação.

Site de tecnologia dá prêmio para melhor app de banco

A votação popular ficará aberta do dia 23 de outubro até novembro, e os resultados do Prêmio Melhores do Ano da TechTudo serão anunciados no mesmo mês, embora ainda não tenhamos uma data oficial. A seguir, explicaremos como você pode participar e apresentaremos os cinco finalistas na categoria de Melhor Aplicativo Bancário, os critérios de avaliação e o corpo de jurados especializados.

Bancos digitais e outras instituições financeiras online continuam aprimorando seus serviços para tornar a vida dos clientes mais fácil por meio de recursos disponíveis em seus aplicativos.

Em 2023, muitos destes serviços introduziram recursos de atendimento com inteligência artificial, lançaram novas opções de crédito, cartões e oportunidades de investimento.

O ano também foi marcado por iniciativas financeiras notáveis, incluindo o programa Desenrola Brasil, que conta com a participação dos finalistas deste prêmio.

Abaixo, confira os critérios que o TechTudo utilizou para selecionar e avaliar os finalistas na categoria de Melhor Aplicativo Bancário do Ano.

Critérios de Avaliação:

Recursos:

Este critério avalia e compara os diversos recursos oferecidos por cada banco digital, analisando as funções e facilidades práticas que cada aplicativo proporciona.



Segurança:

Nesta categoria, examinamos as medidas de segurança implementadas por cada banco digital e sua eficácia na proteção dos usuários.



Interface:

Neste critério, avaliamos a usabilidade e a fluidez do acesso às funções, levando em consideração a interface de cada banco digital.



Inovação:

Verificamos como cada banco digital inova com base nas funções disponíveis em seus aplicativos, indo além do tradicional e estabelecendo novos padrões de serviço.



Feedback dos usuários:

Este critério explora a opinião dos correntistas sobre os aplicativos bancários, incluindo comentários em redes sociais, sites de defesa do consumidor e nas lojas de aplicativos, como Google Play Store e App Store.

Finalistas na Categoria de Aplicativos Bancários de 2023:

Nubank PicPay C6 Bank Banco Inter Neon

Painel de jurados especializados:

O TechTudo convidou cinco especialistas em tecnologia para determinar o melhor Aplicativo de Banco de 2023. Conheça a equipe completa:

Jonathan Arend: Especialista Principal em Cibersegurança da keeggo; Lucas Lima: Editor Assistente do Tecnoblog; Juliana Nascimento: Apresentadora e Analista de Produto no Canaltech; Melissa Cruz Cossetti: Estrategista de Conteúdo no Canaltech; Emanoelle Santos: Repórter de Tecnologia do El País.

Votação Popular

A opinião do público desempenha um papel crucial no Prêmio Melhores do Ano TechTudo. Portanto, a votação popular está aberta para que você também possa participar da premiação. O aplicativo mais votado receberá o título de “Aplicativo de Banco do Ano – Voto Popular”.

