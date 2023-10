Pague apenas 5% da dívida com o Banco Inter; veja como

Sendo elegível ou não ao programa de renegociação de dívidas Desenrola, Brasil, correntistas do banco Inter podem negociar sua dívida com a instituição bancária dentro do programa do governo federal, uma vez que o banco estabeleceu recentemente uma parceria com a iniciativa de quitação de débitos, dando a oportunidade de quitar suas pendências com até 95% de desconto. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes.

Parceria do banco Inter com o programa Desenrola dá oportunidade de clientes quitarem suas dívidas com até 95% de desconto. — Foto: Reprodução

Pague menos do que deve

O Banco Inter é uma das instituições financeiras que decidiram ser parceiras do Programa Desenrola Brasil. Por conta disso, você que é cliente da instituição bancária pode receber até 95% de desconto nas suas dívidas com o banco.

Um ponto de destaque é que a vantagem pode ser aproveitada por pessoas não elegíveis ao programa do governo. Acompanhe a leitura a seguir, e entenda mais detalhes sobre como participar.

Leia mais: Novo benefício do Banco Inter pega clientes de SURPRESA

Quem pode participar da Fase 2 do Desenrola?

Para participar desta segunda fase do Desenrola, é preciso estar registrado no Cadastro Único (CadÚnico) ou ter renda baixa. No caso dos clientes do banco Inter, as dívidas de até R$ 5 mil poderão ser parceladas em até 36 vezes.

De acordo com a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pessoas que recebem até dois salários mínimos (R$ 2.640), são de classe baixa. Contudo, se você tem dívidas no Inter, mas possui uma renda maior que a citada, ainda poderá negociar.

Quais dívidas do Inter podem ser negociadas no Desenrola?

De acordo com os dados da instituição financeira, todos os tipos de dívida poderão ser negociadas no Desenrola. Isso engloba, por exemplo, pendências em cartões de crédito e empréstimos, incluindo as modalidades consignadas.

No caso dos clientes que ultrapassam o limite de renda permitido pelo Desenrola, a negociação poderá ser feita diretamente com o banco Inter. As condições de desconto, prazo de pagamento e taxas de juros reduzidas serão as mesmas.

Desse modo, você pode usar o aplicativo Inter, disponível para Android e iOS, o portal de negociação e ainda, se preferir, a Central de Atendimento que atende as capitais e regiões metropolitanas no número 3003-4070 e as outras regiões no 0800-940-0007.

Como consultar as negociações disponíveis?

Antes de mais nada, é preciso ter o nível prata ou ouro na conta do Gov.br. Caso não tenha, você pode acompanhar este nosso fácil tutorial para aumentar o nível da sua conta. Isso é necessário, porque quanto maior o nível, maior será também a segurança.

É importante lembrar que a conta do Gov.br guarda informações pessoais sensíveis, portanto é fundamental mantê-la segura. Assim, basta acessar o Desenrola Brasil, fazer login e conferir as ofertas disponíveis.

A plataforma é intuitiva e, assim que você realizar o login, irão aparecer as propostas. Leia tudo atentamente, escolha o prazo e a forma de pagamento e conclua a operação.

Leia também: Caixa abre agências para negociar dívidas pelo Desenrola; veja como funciona