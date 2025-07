Avatar 3 e 4: quando estreiam na Globo?

O filme Avatar, dirigido por James Cameron, será exibido na Globo, reacendendo o interesse pela franquia que fez sucesso em 2009. Na época, a produção impressionou o público com seus efeitos especiais inovadores e a história ambientada no planeta Pandora. Os fãs, tanto antigos quanto novos, estão ansiosos pelas próximas etapas dessa jornada épica.

Avatar 3, intitulado “Avatar: Fogo e Cinzas”, já tem data de estreia marcada para 18 de dezembro de 2025 nos cinemas brasileiros. James Cameron promete que este novo filme será ainda mais emocionante do que os anteriores. Informações indicam que sua esposa teve uma reação intensa ao assistir a um corte preliminar do longa, que a fez chorar por quatro horas, sugerindo um nível dramático significativo.

Uma mudança importante em “Avatar: Fogo e Cinzas” é que a personagem Neytiri, interpretada por Zoe Saldaña, ganhará um papel central após a morte de seu filho Neteyam no filme anterior, “O Caminho da Água”. De acordo com Cameron, Neytiri vivenciará uma dor profunda, que será o foco da trama, criando um clima dramático. Saldaña, que recentemente foi premiada com o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, é esperada para entregar uma atuação impactante neste terceiro capítulo da saga.

O universo de Pandora se expandirá também com a introdução de duas novas tribos. O Povo das Cinzas é descrito como um grupo agressivo e vulcânico, liderado por Varang, interpretada por Oona Chaplin. Esse grupo representará uma nova ameaça para Jake Sully e sua família. Por outro lado, a Tribo do Vento habitará as montanhas flutuantes e será conhecida por dominar os céus de Pandora. O trailer já apresenta cenas impressionantes com criaturas voando entre as montanhas, aumentando as expectativas quanto aos efeitos visuais do filme, que incluirão novos elementos como fogo, ar e ambientes vulcânicos.

Além do terceiro filme, James Cameron confirmou a produção de “Avatar 4” e “Avatar 5”. O quarto longa está previsto para estrear em 21 de dezembro de 2029, enquanto o quinto é esperado para 19 de dezembro de 2031. Assim, a saga iniciada em 2009 se estenderá por mais de duas décadas, acompanhando várias gerações de fãs.

Tecnicamente, Cameron está explorando a possibilidade de filmar “Avatar: Fogo e Cinzas” em taxas de quadros mais altas, como 48 ou até 60 quadros por segundo, para garantir que as cenas sejam ainda mais realistas. O filme trará novas criaturas, incluindo uma medusa, uma água-viva voadora gigante que terá um papel importante nas batalhas. O diretor enfatiza que cada filme da franquia será único, buscando sempre surpreender o público.

O terceiro filme teve um orçamento estimado em cerca de 250 milhões de dólares. Após o sucesso estrondoso de “Avatar: O Caminho da Água”, que arrecadou 2,3 bilhões de dólares em todo o mundo, as expectativas para o novo longa são extremamente altas. A Disney manifesta confiança de que “Avatar 3” será um grande sucesso em 2025, mantendo a força da franquia no mercado cinematográfico.