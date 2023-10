O celular é um dos eletrônicos mais usados durante o cotidiano. Foi-se o tempo que era usado somente para realizar e receber ligações. Com o advento da tecnologia é possível transformar o celular em ‘qualquer’ item. Podendo usar dentro do celular funções de televisor, rádio, impressora e muito mais. Entretanto, nem sempre é possível mantê-lo 100% saudável e com a velocidade de quando foi comprado. Portanto, é importante seguir algumas dicas estas 10 práticas para deixar o celular até 10 vezes mais rápido.

Aprenda a deixar seu celular 10 vezes mais rápido com 6 dicas simples | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Limpe o cache do dispositivo

Com o uso constante de aplicativos é comum que surja o famoso cache. Ficando presentes nos aplicativos que são utilizados e até mesmo naqueles que já foram desinstalados.

Acaba sobrecarregando o dispositivo. Para evitar que isso aconteça é necessário estar sempre limpando o cache do dispositivo. Isso pode ser feito de maneira simples e fácil.

Entre nas configurações do dispositivo;

Clique em “Limpeza”;

Selecione a opção de “Cache” e limpe-o.

Portanto, a partir de então — o cache do dispositivo estará limpo. Lembrando que é possível realizar isso de maneira individual em cada aplicativo. É importante ter cuidado para evitar a perda de dados.

Armazenamento interno

É sempre bom manter o armazenamento interno limpo. Muitas vezes o excesso de aplicativos não usados ou até mesmo o limite quase que completo do armazenamento pode acarretar sérios riscos ao usuário. Bem como ocasionando lentidão, travamentos, etc. É importante limpar o dispositivo a fim de conseguir realizar as demais ações de maneira mais ágil e fácil.

Aplicativos desnecessários

Não é raro que os usuários acabem instalando uma série de aplicativos e posteriormente sequer use-os. Acaba ocasionando travamentos, lentidão e uma série de problemas. É importante sempre que possível realizar a desinstalação desses aplicativos. O procedimento é bem simples. O usuário precisa ir na Google Play Store e procurar pelos seus aplicativos e ao clicar em cima do mesmo — selecionar a opção “Desinstalar”.

Launcher

É comum que os usuários usem launchers de terceiros a fim de personalizar ainda mais a experiência do usuário. Entretanto, nem sempre isso é feito da maneira correta. Alguns desses aplicativos acabam sobrecarregando o dispositivo. É importante procurar por bons launchers que realmente ajudem os usuários.

Aplicativos em segundo plano e atualizações

É um dos maiores erros dos usuários. Abrem centenas de aplicativos e os deixam abertos em stand-by ou segundo plano. Isto acaba acarretando em sérios travamentos e os usuários acabam sendo muito prejudicados por isso. É importante manter sempre os aplicativos não utilizados fechados.

Além disso — sempre que possível é importante atualizar a versão do sistema operacional do dispositivo. O intuito é conseguir obter o máximo possível de utilidades e experiência do usuário através dessas guias. Ademais — é importante ter bastante atenção em cada detalhe a fim de obter os melhores benefícios do aparelho sem muitas dificuldades.

