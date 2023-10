Aviso: jovens pode receber R$ 5 mil; veja os critérios

Em divulgação recente, o banco Santander anunciou que pagará uma bolsa no valor de R$5 mil para auxiliar jovens estudantes em modalidades presenciais ou à distância, através do programa Santander Facilita. Se a oportunidade te interessou, acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba como concorrer a bola de estudos.

Oportunidade de ouro a estudantes

O banco Santander está oferecendo uma oportunidade única para jovens brasileiros que desejam cursar a graduação ou pós-graduação em 2024.

Através do Santander Facilita, a instituição pagará uma bolsa no valor de R$5.000 para auxiliar os estudantes em modalidades presenciais ou à distância.

O programa visa fornecer suporte financeiro aos estudantes que almejam alavancar seus estudos no próximo ano. Se você se encaixa nesse perfil, continue a leitura a seguir, e descubra como conquistar essa bolsa de R$5.000.

Entenda os requisitos do Santander Facilita

As inscrições para o programa Santander Facilita já estão abertas desde setembro. Você tem até o dia 22 de janeiro de 2024 para submeter sua candidatura, com encerramento às 23:00. Durante esse período, os candidatos poderão enviar suas candidaturas para avaliação.

É importante ressaltar que se trata de um processo seletivo, no qual a equipe responsável avaliará os candidatos até o dia 9 de fevereiro de 2024. Os selecionados serão beneficiados com a bolsa de estudos. De acordo com o Edital, os principais critérios de avaliação incluem:

1/3 das bolsas serão destinadas para o público que se autodeclarar como preto, pardo, mulher ou pessoa com deficiência (PCD);

Vulnerabilidade Socioeconômica: os candidatos deverão comprovar que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica durante o processo, mediante exigências da banca avaliadora.

Uma vez concedida, o valor da bolsa será repassado diretamente à sua universidade em março de 2024. A universidade ficará encarregada de gerenciar o valor, o direcionando para fins específicos, que vão desde o abatimento de mensalidades até a liquidação de débitos existentes.

Quem pode participar e como se inscrever?

Para realizar a inscrição, acesse o site oficial do Bolsas Santander, clique em “Quero Solicitar” e siga as instruções indicadas. O processo é simples, porém, é fundamental que você esteja ciente dos requisitos de participação:

Estar matriculado em uma universidade participante;

Apresentar excelência acadêmica;

Preferencialmente, estar em situação de vulnerabilidade social;

Manter frequência na universidade durante todo o processo de inscrição, participação e realização do programa.

Caso você tenha dúvidas sobre se a sua universidade é conveniada ao programa, é possível utilizar a barra de pesquisa no site para verificar se a sua instituição de ensino está dentro do programa. Não perca a oportunidade de alavancar seus estudos com essa bolsa de R$5.000 oferecida pelo Banco Santander.

