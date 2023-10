Por que meu aplicativo do Nubank não abre? Entenda

Na última terça-feira (24), muitos correntistas do banco digital Nubank relataram problemas ao tentar acessar o aplicativo da fintech. Segundo o próprio “roxinho”, foi confirmado um período de instabilidade no sistema da plataforma da instituição financeira, o que resultou em falhas de acesso e determinadas funcionalidades. Acompanhe a leitura a seguir, e entenda mais detalhes sobre o ocorrido.

Segundo o próprio Nubank, foi confirmado um período de instabilidade no sistema da plataforma da instituição financeira, o que resultou em falhas de acesso e determinadas funcionalidades. — Foto: Reprodução

O bug no app do “roxinho”

Na última terça-feira (24), os usuários do Nubank se depararam com uma situação incômoda. O aplicativo do banco digital apresentou instabilidade, causando descontentamento entre seus correntistas.

De acordo com informações obtidas pelo Downdetector, um site especializado em monitorar serviços online, os problemas começaram a ser relatados por volta das 14h17, acumulando um total de 168 reclamações até as 15h18. Siga a leitura abaixo e entenda o que aconteceu.

Usuários do Nubank enfrentam instabilidade no aplicativo

As principais dificuldades enfrentadas pelos usuários incluíram a impossibilidade de realizar o login, a dificuldade em visualizar o saldo em conta e entraves no acesso à plataforma. A questão se tornou um motivo de preocupação para muitos clientes que dependem da praticidade oferecida pelo Nubank em seu dia a dia.

Entraram em contato com o Nubank para entender as causas dessa falha que afetou tantos usuários, a Techtudo recebeu uma resposta da instituição, que respondeu estar “ciente da oscilação e trabalhando para o restabelecimento integral das operações o quanto antes”.

Finalmente, por volta das 17h30, a instabilidade foi resolvida e a normalidade voltou a imperar no aplicativo do banco digital.

Buscas no Google disparam por bug no Nubank

O episódio de instabilidade no aplicativo gerou um interesse súbito dos usuários do Nubank nas buscas do Google. O Google Trends revelou que termos como “Nubank com problema,” “Nubank instabilidade,” “Nubank erro,” e “Nubank fora do ar” foram algumas das consultas mais frequentes no início da tarde.

Nas redes sociais, inúmeros relatos surgiram, com muitos correntistas do banco digital expressando sua surpresa ao se depararem com a mensagem de “Nubank fora do ar” no momento em que tentavam finalizar suas compras.

A instabilidade no aplicativo deixou os clientes do Nubank em estado de alerta e gerou debates sobre a confiabilidade dos serviços oferecidos por bancos digitais.

Usuários reclamam de instabilidade pelas redes sociais

Veja alguns dos registros compartilhados por usuários do X (antigo Twitter), logo abaixo:

a porcaria do @nubank para de funcionar comigo no mercado velho — falida (@vibratiolunares) October 24, 2023

*Com informações da Techtudo

