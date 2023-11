Notícia do Nubank gera tensão: por que o app está bloqueando chamadas

Golpes onde criminosos se passam por representantes de instituições bancárias são comuns e tem crescido consideravelmente com a mesma velocidade que a era digital predomina em nosso cotidiano. Pensando nisso, o Nubank tem bloqueado chamadas visando a segurança de seus próprios clientes, através de uma iniciativa inovadora. Acompanhe a leitura a seguir e entenda mais detalhes.

Iniciativa para coibir golpes

O Nubank intensificou seus esforços na luta contra o golpe da central falsa ao lançar o “Alô Protegido”, uma ferramenta anunciada na última segunda-feira (13) para bloquear ligações fraudulentas que se passam pela instituição financeira.

Nubank cria iniciativa contra golpes da central falsa

A medida visa enfrentar uma das fraudes mais disseminadas nos últimos tempos, aquela perpetrada por ligações falsas que se apresentam como provenientes de uma central de atendimento bancário. Durante essas chamadas, golpistas conseguem extrair informações sensíveis das vítimas, incluindo senhas de contas.

Diante desse cenário, a fintech adotou uma abordagem inovadora. O “Alô Protegido” entra em ação automaticamente, bloqueando as ligações fraudulentas diretamente pelo aplicativo do Nubank.

Essa função se integra à campanha #PareceMasNãoÉoNubank, que busca conscientizar os clientes e protegê-los contra golpes de engenharia social. Entretanto, vale destacar que, inicialmente, o recurso está disponível apenas para dispositivos Android.

Como funciona na prática?

A implementação do “Alô Protegido” ocorre em fases. Desde segunda-feira (13), os usuários têm acesso à função que bloqueia ligações que disfarçam a origem do número de telefone. Essa prática, utilizada pelos criminosos, substitui o identificador pelo número de contato do Nubank para conferir mais credibilidade à fraude.

Segundo informaram representantes da fintech, a ferramenta é capaz de validar se a ligação está sendo feita pelo Nu ou se trata de mais uma tentativa de ligação fraudulenta.

Para ativar o recurso de segurança, é necessário configurar o aplicativo, concedendo autorização para gerenciar chamadas e acesso ao histórico de chamadas do celular. Embora esse último seja um metadado sensível, o Nubank assegura que os dados são processados no dispositivo, sem qualquer armazenamento de informações das chamadas.

O funcionamento do “Alô Protegido”, da Nubank. Fonte: Divulgação / Nubank

Sobre possíveis falsos positivos, a instituição financeira não esclareceu como o aplicativo os trata. Além disso, não foram fornecidas informações sobre a implementação do recurso no sistema operacional iOS, considerando sua maior restrição em comparação ao Android.

Ativação do bloqueio de chamadas falsas

Na página inicial do aplicativo, toque em sua foto de perfil, no canto superior esquerdo; Abra o menu “Segurança”; Acesse a página “Alô Protegido”; Aperte “Ativar proteção”; Dê permissão para o sistema acessar as chamadas do celular; Confirme o número do seu telefone.

O Nubank também planeja lançar outros recursos em breve, como o “Alerta de Ameaças”, que monitorará ligações com origens suspeitas, e o “Suporte Ágil e Seguro”, que oferecerá atendimentos mais rápidos e confiáveis aos clientes.

Posicionamento do Nubank

Em resposta ao site Giz Brasil, a fintech Nubank emitiu um pronunciamento sobre questões relacionadas à privacidade e segurança da nova ferramenta. Confira, logo abaixo:

Nesta fase inicial, o Alô Protegido tem a capacidade de identificar exclusivamente chamadas que ocultam os números oficiais dos canais de atendimento do Nubank, não realizando monitoramento de chamadas pessoais que os clientes possam receber, inclusive possíveis tentativas de fraude de outros números.

A ferramenta consegue verificar se a ligação está sendo efetuada pelo Nu ou se trata de uma chamada fraudulenta. Com a versão inicial do recurso disponível para usuários Android, a empresa passou por processos de validação rigorosos para assegurar que sua utilização seja exclusivamente para proteção do cliente.

O Nubank processa as informações apenas nos dispositivos, sem armazenar quaisquer dados das ligações dos usuários, demonstrando um compromisso com a preservação da privacidade de cada cliente. Importante ressaltar que o usuário tem autonomia para ativar a ferramenta no aplicativo do Nu.

*Com informações do Giz Brasil.

