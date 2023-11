O banco digital Nubank anunciou no ano passado sua intenção de realizar alterações significativas em seu programa de BDRs no Brasil. Essas mudanças foram posteriormente atualizadas em abril de 2023 e obtiveram a aprovação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em junho do mesmo ano. No entanto, a iniciativa causou confusão na cabeça de muitos correntistas que chegaram a pensar que a fintech fecharia suas portas. Afinal, o que é verdade e o que é boato? Siga a leitura e entenda.

Notícia do fechamento do Nubank do Brasil deixa clientes assustados; entenda. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Fim do roxinho?

Em setembro de 2022, o Nubank surpreendeu o mercado ao comunicar, por meio de um Fato Relevante, sua intenção de realizar alterações significativas em seu programa de BDRs no Brasil.

Essas mudanças foram posteriormente atualizadas em abril de 2023 e obtiveram a aprovação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em junho do mesmo ano. As alterações deixam muitos um tanto confusos, gerando até mesmo a interpretação de que a fintech encerraria suas atividades.

Acompanhe a leitura, logo abaixo, e entenda o que de fato é verdade.

Leia mais: Por que minha conta do Nubank foi bloqueada? Confira os motivos

Nubank: reformulação sim, boatos não

É importante esclarecer que as mudanças propostas não indicam, de maneira alguma, que o Nubank está encerrando suas operações no Brasil. O foco está na reclassificação da categoria dos BDRs negociados na Bolsa de Valores brasileira, a B3.

Os BDRs, previamente designados como Nível III, passarão por uma transição significativa, convertendo-se agora em BDRs Nível I Não Patrocinados. É importante destacar que o Bradesco S.A. assumirá o papel de instituição depositária, encarregada dos registros e da custódia desses ativos.

Distinção Entre BDR Nível III e BDR Nível I

Para compreender totalmente as implicações dessa mudança, é crucial compreender a diferença entre BDRs Nível III e BDRs Nível I. Os BDRs Nível III são emitidos por empresas estrangeiras registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, enquanto os BDRs Nível I são emitidos por empresas estrangeiras sem tal registro, permitindo a negociação desses papéis na Bolsa brasileira.

No contexto específico do Nubank, essa reestruturação resulta na transição de seus BDRs Nível III para a categoria de BDRs Nível I Não Patrocinados, alinhando-se às práticas de grandes empresas de tecnologia globais já presentes na Bolsa brasileira.

Desmentindo rumores: Nubank continua sólido no Brasil e na bolsa

Em meio aos boatos, é necessário desmentir os rumores infundados de que o Nubank estaria encerrando suas operações no Brasil.

Como mencionado mais acima, essa reconfiguração é exclusivamente uma resposta à evolução do programa de BDRs, mantendo o compromisso da instituição de simplificar a vida financeira de seus cerca de 85 milhões de clientes no país.

As ações permanecerão registradas na Bolsa de Nova York (NYSE), ao passo que os BDRs serão preservados na Bolsa Brasileira (B3). Isso implica que a empresa permanece sob a supervisão rigorosa da Securities and Exchange Commission (SEC), a entidade reguladora do mercado norte-americano.

Estabilidade do valor dos BDRs após a mudança

Uma dúvida comum diz respeito à estabilidade do valor dos BDRs após essa reclassificação. É importante ressaltar que o BDR do Nubank continuará representando um sexto de uma ação listada nos EUA.

A mudança da categoria de Nível III para Nível I não impacta essa condição. Como todo BDR, seu valor na Bolsa está sujeito às flutuações do mercado.

Em resumo, o Nubank reafirma seu compromisso com a transparência, destacando que essas mudanças visam aprimorar sua atuação no mercado de BDRs, enquanto mantém sua posição firme em oferecer soluções financeiras inovadoras a milhões de brasileiros.

Quer saber as últimas novidades sobre o Nubank? Assista ao vídeo abaixo!

Leia também: Por que minha conta do Nubank foi bloqueada? Confira os motivos