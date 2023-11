Quem receberá o Bolsa Família nesta semana; veja a lista

Os depósitos da penúltima parcela do Bolsa Família deste ano serão efetuados nos últimos 10 dias úteis do mês, de acordo com o último dígito do NIS, o Número de Identificação Social. Como consequência, o primeiro pagamento será efetuado na próxima sexta-feira, 17 de novembro.

As famílias beneficiárias com o pagamento agendado para uma segunda-feira terão a liberação da parcela a partir do sábado anterior à data prevista. Para quem possui NIS terminado em 2 e 7, haverá a antecipação dos pagamentos.

A seguir, continue lendo para conferir o cronograma completo de pagamentos e verifique se a antecipação da sua parcela está programada.

Bolsa Família: mais de 21 milhões de famílias atendidas

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do governo federal e tem como objetivo reduzir as desigualdades sociais, a fome e retirar famílias da margem da pobreza.

O programa foi criado em 2003, durante a primeira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, o Bolsa Família reuniu diferentes auxílios do governo em um único benefício, englobando quatro programas existentes: o Bolsa Escola, o Vale-Gás, o Bolsa Alimentação e o Cartão Alimentação.

Desde a reintrodução, em março deste ano, o Bolsa Família já incorporou 2,15 milhões de novas famílias. No total, 21,47 milhões de famílias estão sendo atendidas este mês, recebendo um montante superior a R$ 14,58 bilhões. A maioria dessas famílias (17,7 milhões) tem uma mulher como responsável familiar.

Em setembro, aproximadamente 160 mil famílias do Rio Grande do Sul receberam um pagamento especial do benefício, em função das ações do programa de enfrentamento a desastres.

Calendário de novembro: veja quando você vai receber

Confira as datas de depósito e confirme quando a sua parcela será liberada na conta, de acordo com o número final do seu NIS:

Final 1: 17 de novembro;

Final 2: 20 de novembro;

Final 3: 21 de novembro;

Final 4: 22 de novembro;

Final 5: 23 de novembro;

Final 6: 24 de novembro;

Final 7: 27 de novembro;

Final 8: 28 de novembro;

Final 9: 29 de novembro;

Final 0: 30 de novembro.

Bolsa Família: benefícios em novembro

Confira o valor que deve receber este mês, de acordo com os critérios de cada benefício:

Benefício de Renda de Cidadania:

R$ 142 por integrante da família, independente da idade; Benefício Complementar :

: Repassado a algumas famílias beneficiárias para completar a parcela. Em outras palavras, se o Benefício de Renda de Cidadania não atingir o valor mínimo de R$ 600, o governo complementará o restante para garantir que a família receba, no mínimo, esse valor; Benefício Primeira Infância:

Pago no valor de R$ 150 para famílias com crianças entre 0 e 6 anos de idade; Benefício Variável Familiar:

R$ 50 para famílias que incluam gestantes e/ou crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos.

