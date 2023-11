Notícias que você precisa saber para garantir sua aposentadoria pelo INSS sem restrições

O excesso de burocracias que envolvem a concessão de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) exige que todo o brasileiro que queira fugir de futuros contratempos e inevitáveis aborrecimentos com filas de espera e até mesmo um pedido de benefício negado se planeja com antecedência para garantir o seu benefício previdenciário sem maiores problemas num futuro próximo ou não. Acompanhe a leitura abaixo para saber as principais dicas de como solicitar o auxílio sem complicações.

Conheça as principais dicas de como solicitar o auxílio previdenciário sem complicações. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Um segurado garantido

Se o devido planejamento da aposentadoria está nos seus planos, a atenção aos detalhes é indispensável para evitar contratempos que certamente influenciariam negativamente na concessão do seu futuro benefício previdenciário.

Uma das causas recorrentes de atraso no processo de aposentadoria está justamente na falta de informações básicas ao solicitar benefícios ao INSS, muitas vezes decorrente de dados incompletos, como número de RG ou CPF.

Além disso, não apresentar todos os documentos necessários para requerer aposentadoria, pensão por morte, benefício por incapacidade, salário-maternidade ou outros benefícios pode resultar em recusa.

Desta forma, é indispensável se certificar de que todos os documentos necessários foram obtidos antes de efetuar o pedido. Continue a leitura a seguir e conheça os principais erros que os futuros segurados cometem e como garantir que sua solicitação de concessão do benefício seja aprovada.

Pendências comuns identificadas pelos servidores do INSS

Quando o assunto é a aposentadoria por tempo de contribuição, as complicações mais usuais incluem a ausência de comprovação do período de recolhimento das contribuições previdenciárias e a omissão da Carteira de Trabalho no pedido de concessão.

Já nos pedidos de benefício por incapacidade (auxílio-doença), a maior complicação para a concessão é a falta da data de afastamento do trabalho no requerimento.

Utilização efetiva e segura do canal ‘Meu INSS’:

Os meios para dar entrada nos pedidos de concessão envolvem o site Meu INSS, a ligação para a Central 135 e as Agências da Previdência Social (APS). Contudo, muitos optam pelo site do Meu INSS, onde a solicitação é realizada integralmente online.

Entretanto, é crucial exercer cautela ao fazer o requerimento pelo site, garantindo que a digitalização de toda a documentação obrigatória para a concessão do benefício esteja legível. Problemas na documentação podem resultar em lacunas nos dados.

Como recorrer após pedido ser negado?

Caso o pedido seja negado, o segurado tem a opção de recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), entidade independente encarregada de julgar as decisões administrativas do INSS em processos relevantes para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.

Em conclusão, é determinante lembrar que a aposentadoria é um direito dos trabalhadores. Para assegurar a concessão sem contratempos, é fundamental se manter muito bem informado e atualizado sobre os requisitos e normas estabelecidos pelo INSS.

Ainda tem dúvidas sobre o que fazer em caso de seu pedido de aposentadoria ser negado? Confira o vídeo abaixo e entenda todo o processo.

