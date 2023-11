O que tem na carteira do INSS digital e como usar a ferramenta? Veja as vantagens

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é considerado a pedra fundamental para o sustento de milhões de brasileiros que dependem de suas aposentadorias pensões para seu sustento mensal. Para facilitar a vida dos segurados da Previdência, foi lançado a carteira do INSS digital, que oferece inúmeras vantagens aos beneficiários. Siga a leitura e aprenda como utilizá-la.

Ministro da Previdência, Carlos Lupi, e o presidente interino do INSS, Glauco André Fonseca Wamburg, durante assinatura da portaria. — Foto: Reprodução / Gov.br

Facilitando a vida dos segurados

Agora, os aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm à disposição a carteira virtual do beneficiário e o cartão Meu INSS+, proporcionando a confirmação de dados sem a necessidade de imprimir comprovantes.

Além disso, esses usuários podem usufruir de descontos em uma variedade de estabelecimentos, como farmácias, cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros e viagens. Para acessar os benefícios é bem simples: basta acessar o aplicativo ou o site Meu INSS e selecionar o ícone “carteira do beneficiário”.

Essa iniciativa de um “clube de vantagens” é resultado da colaboração entre o Ministério da Previdência, o INSS e os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal. Essa parceria visa oferecer uma ampla gama de serviços aos usuários, independentemente de serem correntistas ou não.

19 milhões de brasileiros com desconto pelo INSS+

Durante a cerimônia de lançamento, Glauco André Fonseca Wamburg, presidente interino do INSS, destacou o compromisso da instituição em promover, reconhecer e ampliar, na medida do possível, o trabalho de identificação de direitos. A iniciativa recebe respaldo da Portaria MPS 1773, assinada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, durante o evento realizado no auditório do INSS, em Brasília.

Lupi estima que cerca de 19 milhões de pessoas terão acesso aos descontos proporcionados pelo Meu INSS+. Além disso, foi lembrado que instituições bancárias privadas já demonstraram interesse em fazer parte dessa iniciativa.

O ministro Carlos Lupi enxerga o cartão virtual como um meio de levar direitos e cidadania àqueles que contribuíram para a construção da grande Nação brasileira.

Ele afirma que, com a criação do cartão, identificou-se a possibilidade de agregar parceiros que desejam e estão dispostos a facilitar a vida do beneficiário do INSS.

Participação de destaque na cerimônia de lançamento

Diversas personalidades estiveram presentes no evento, incluindo a presidenta da Caixa, Maria Rita Serrano; Ana Laura Moraes, representando a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; o secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Fernando Macena, entre outros.

Na ocasião, estiveram presentes Ana Carolina Tietz, diretora de Governança, Planejamento e Inovação do INSS; Maísa Cristina Meneses Cabral, representando a Diretoria de Gestão de Pessoas; Alessandro Stefanutto, diretor de Finanças, Orçamento e Logística; e Ailton Nunes, coordenador-geral de Sistemas e Automação.

Ailton Nunes apresentou detalhes sobre o funcionamento da carteira do beneficiário, ressaltando sua importância como documento de comprovação de recebimento de benefícios do INSS.

Nunes explicou que a carteira do beneficiário é um documento que visa facilitar o acesso a dados previdenciários úteis ao dia-a-dia dos segurados. Além disso, identificou-se a oportunidade de permitir que os segurados tenham acesso a benefícios e vantagens oferecidos por entidades públicas e privadas.

Ao utilizar o aplicativo e acessar a carteira do beneficiário, o usuário terá em mãos uma versão virtual contendo sua identificação e um QR code, que se renova mensalmente. Esse dispositivo de segurança garante a verificação das informações do segurado.

Aprenda o passo a passo para emitir a carteira do beneficiário no Meu INSS:

Acesse o aplicativo Meu INSS; Navegue pela página inicial e escolha a alternativa “carteira do beneficiário”; Escolha uma imagem para personalizar a carteira do beneficiário; Confirme seu conhecimento ao marcar o quadrado indicando que, ao exibir a carteira, os detalhes do benefício serão compartilhados através do QR Code. Prosseguindo, clique em “continuar”.

Confira o passo a passo para acessar a carteira do beneficiário— Foto: Reprodução / Gov.br

