Notícia do Novo RG te assustou? Veja como solicitar e quanto custa

Enquanto 15 estados brasileiros ainda não oferecem disponibilidade para produzir a Carteira de Identidade Nacional (CIN), popularmente conhecida como “novo RG”, 11 estados brasileiros já estão adotando o documento. Continue lendo, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre a nova identidade, seu valor para emissão e como solicitá-lo.

Sua nova identidade

Em decisão recentemente anunciada, o Governo Federal decidiu estender o prazo para que os 15 estados e o Distrito Federal (DF) que ainda não possuem disponibilidade de emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN), regularizem suas pendências.

O novo limite foi estabelecido para 6 de dezembro deste ano, representando a segunda prorrogação promovida pelo Executivo.

Enquanto isso, 11 estados brasileiros já estão adotando a Carteira de Identidade Nacional (CIN), popularmente conhecida como "novo RG".

Qual o valor para emitir o novo RG?

A emissão da primeira via e a renovação deste documento são totalmente gratuitas. Confira abaixo a lista atualizada desses estados, com uma novidade na ordem apresentada:

Rio de Janeiro; Pernambuco; Amazonas; Goiás; Paraná; Piauí; Acre; Alagoas; Santa Catarina; Rio Grande do Sul; Mato Grosso.

Estados que ainda não oferecem o novo RG

Dessa forma, os outros 15 estados e o DF, que ainda não iniciaram a emissão do novo documento, têm menos de um mês para se adequarem. A seguir, confira quais regiões do Brasil ainda não disponibilizaram a emissão da CIN:

Distrito Federal (segundo a PCDF, o novo RG começa a ser emitido na segunda quinzena de novembro); São Paulo; Bahia; Paraná; Rio Grande do Norte; Roraima; Maranhão; Paraíba; Tocantins; Rondônia; Mato Grosso do Sul; Amapá; Sergipe; Espírito Santo; Ceará; Pará.

Saiba as principais características do novo RG

O modelo atualizado da Carteira de Identidade Nacional (CIN) apresenta algumas características significativas. Ao contrário do modelo antigo, a nova versão terá tanto uma versão física quanto uma digital, assemelhando-se à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Outra mudança que chama a atenção é a ausência de um número próprio, utilizando o CPF como meio de identificação.

Essa alteração reduz consideravelmente a possibilidade de fraudes, sendo reforçada pela presença de um QR Code, permitindo a verificação da autenticidade do documento e informando se foi extraviado ou furtado.

O documento também incorpora um código padrão internacional chamado MRZ, já utilizado em passaportes. Além disso, o novo RG possui apenas um campo para nome, abrangendo tanto o registro civil quanto o nome social, além de não indicar o sexo da pessoa.

Esta mudança atende à demanda das pessoas transgêneras e não-binárias, que não se identificam exclusivamente como homem ou mulher. No que diz respeito à validade do documento, ela varia conforme a faixa etária do titular.

Pessoas de até 11 anos e 364 dias têm validade de cinco anos; cidadãos de 12 a 59 anos e 364 dias têm validade de 10 anos, enquanto para maiores de 60 anos a validade é indeterminada.

Como solicitar a nova identidade?

Para adquirir a nova carteira de identidade, é necessário providenciar os seguintes documentos:

Certidão de nascimento ou casamento. No caso de indivíduos divorciados ou viúvos, é essencial apresentar a certidão de casamento com a averbação de divórcio ou de óbito do cônjuge, respectivamente.

Alguns estados solicitam o CPF regularizado, embora essa exigência não seja universal. Recomenda-se verificar diretamente com o órgão responsável pela emissão da identidade.

Brasileiros naturalizados (nascidos fora do país) e cidadãos portugueses podem precisar apresentar documentações adicionais.

Menores de 16 anos devem estar acompanhados do pai, mãe ou de um responsável legal, que deve portar documento original ou cópia autenticada comprovando a responsabilidade pelo menor.

É fundamental verificar se o seu estado exige algum documento adicional para a emissão da identidade; por exemplo, alguns estados requerem comprovante de residência.

