Black Friday do Nubank: a melhor notícia chega aos clientes

Se você pensava que Black Friday só era direcionada ao mercado de compras de produtos em varejo e derivados, se enganou. O banco digital Nubank está com uma promoção para o período mais aguardado pelos consumidores, e pretende oferecer prêmios aos correntistas que fazem compras no crédito. Se você é ou pretende ser cliente do “roxinho”, confira a novidade na leitura abaixo.

Confira o que a fintech Nubank preparou para seus clientes para a Black Friday 2023. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Black Friday do roxinho

Eis que chegou uma ótima oportunidade na Black Friday para clientes do Nubank! O banco digital, que é conhecido por suas inovações no setor financeiro, surpreende os usuários com uma promoção exclusiva durante a época mais aguardada por todos os consumidores brasileiros.

A campanha intitulada “N Chances de Ganhar” reserva vantagens significativas para quem possui o cartão de crédito da instituição. Ficou interessado? Então continue a leitura, logo abaixo, e saiba todos os detalhes sobre a grande novidade da fintech roxinha!

Leia mais: Por que minha conta do Nubank foi bloqueada? Confira os motivos

Clientes do Nubank têm a chance de participar de sorteios durante a Black Friday

Em meio às expectativas por descontos e promoções no mês de novembro, a Black Friday, agendada para o dia 24, reserva aos clientes da fintech a oportunidade de ganhar prêmios em dinheiro. A participação é aberta aos usuários que utilizam os cartões Ultravioleta, cartões virtuais, carteiras digitais e NuPay. Vale ressaltar que a adesão à promoção é gratuita.

Ao realizar compras no valor de R$ 100 no cartão de crédito, o cliente recebe automaticamente um bilhete da sorte. Esses bilhetes proporcionam a participação em sorteios diários, com prêmios de R$ 2 mil, além da chance de concorrer aos sorteios especiais de R$ 200 mil, programados para o dia 26 de dezembro de 2023.

Como participar da promoção?

Para entrar na promoção do Nubank durante a Black Friday é simples e rápido. Basta acessar o aplicativo, disponível para Android e iOS, e navegar até a seção de Cartões. Após concordar com os termos, o usuário deve digitar a senha de 4 dígitos para efetivar sua participação.

Podem participar clientes maiores de 18 anos, sem débitos em aberto com o banco. Além disso, existem outras estratégias para acumular mais bilhetes da sorte e aumentar as chances de ganhar os prêmios.

Compras no crédito em três dias consecutivos, valores variados acima de R$ 5, aplicação de aproximadamente R$ 100 na Caixinha, utilização do Open Finance e pagamentos por aproximação são algumas das formas de acelerar o acúmulo de bilhetes.

A promoção “N Chances de Ganhar” do Nubank durante a Black Friday promete não apenas descontos, mas também a oportunidade de ganhos significativos para os clientes engajados. Não perca tempo e participe para concorrer a prêmios em dinheiro.

Sabia que o Nubank possui dicas super úteis para você, que pretende fazer compras na Black Friday? Assista ao vídeo abaixo e saiba mais!

Leia também: Notícia do fechamento do Nubank do Brasil deixa clientes assustados; entenda