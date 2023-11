Aviso aos aposentados do INSS: 4 bancos oferecem “dinheiro de volta”

Se quem pensava que a vida dos aposentados no Brasil era só sofrimento e enormes filas de espera devido a burocracias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), está enganado. Em anúncio recente, quatro dos maiores bancos do país acabam de abrir as portas para uma série de descontos e oportunidades de cashback, exclusivamente direcionados aos segurados da Previdência. Siga a leitura abaixo e saiba como aproveitar as inúmeras vantagens.

O cashback da aposentadoria

Uma reviravolta significativa está prestes a impactar positivamente a gestão financeira dos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Quatro dos maiores bancos do país – Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Mercantil – acabam de abrir as portas para uma série de descontos e oportunidades de cashback, exclusivamente direcionados aos beneficiários do INSS.

Acompanhe a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre a excelente novidade para os segurados da Previdência.

Aposentados do INSS ganham vantagens após parceria com bancos

O “clube de vantagens do cartão virtual Meu INSS+” expandiu suas fileiras, agora contando com a adição estratégica dos gigantes bancários Bradesco e Mercantil.

Essa notícia traz uma onda de benefícios para os 25,9 milhões de beneficiários do INSS que agora têm acesso a uma variedade de vantagens e descontos exclusivos, dentre os 38,4 milhões existentes.

Dentre o universo de vantagens oferecidas, os aposentados agora poderão desfrutar de descontos em diversas áreas, como cinemas e shows até academias, lojas, farmácias, viagens e petshops.

A depender do parceiro, as vantagens podem vir como cupons de desconto e a moderna prática de cashback oferecendo oportunidades eficazes para economizar em uma variedade de serviços e produtos, tornando o cotidiano financeiro ainda mais vantajoso.

Acesso fácil e digital com o cartão virtual “Meu INSS+”

Lançado em 22 de maio, o cartão virtual “Meu INSS+” não apenas simplifica a confirmação de dados, eliminando a necessidade de comprovantes impressos, mas também se torna o portal para descontos exclusivos em diversos setores.

Farmácias, cinemas, shows, serviços diversos, telemedicina, seguros e viagens estão agora ao alcance digital dos beneficiários, proporcionando praticidade e economia.

Informações detalhadas e acesso aos descontos

Para entender melhor esses benefícios, os interessados podem explorar as páginas das instituições financeiras parceiras. Os detalhes do programa e as orientações sobre como aproveitar os descontos estão disponíveis nos seguintes links:

Aprenda a emitir o cartão virtual “Meu INSS+”

Para obter a carteira do beneficiário, siga estas etapas simples:

Baixe o aplicativo Meu INSS, disponível para iOS e Android; Selecione “carteira do beneficiário”; Escolha uma foto para a carteira; Confirme o compartilhamento de dados do benefício via QR Code; A carteira estará pronta para uso.

Uma revolução financeira para os beneficiários do INSS

Com a expansão do “Meu INSS+”, os aposentados agora têm à disposição um verdadeiro leque de descontos e benefícios. Essa iniciativa vantajosa promete melhorar significativamente a qualidade de vida de milhões de brasileiros beneficiários do INSS, proporcionando maior conforto e economia em seu dia a dia.

