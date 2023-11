Bolsa Família “natalino”: quando o pagamento EXTRA cai na conta; veja as datas

Enquanto o pagamento de um possível 13º salário para os beneficiários do programa de transferência de renda Bolsa Família segue indefinido, o abono natalino do auxílio social foi confirmado para 2023. Acompanhe a leitura, logo abaixo e confira o valor do benefício, além das datas do pagamento já confirmadas pelo governo.

Abono de Natal do Bolsa Família é confirmado para algumas regiões do país. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seu natal de bolso cheio

A confirmação do abono natalino para os beneficiários do Programa Bolsa Família trouxe alívio e expectativa para milhares de famílias em todo o Brasil.

A Lei nº 12.802, publicada na última sexta-feira (10), estabeleceu que o pagamento do abono natalino será destinado a todos os beneficiários do Bolsa Família que recebem o auxílio regularmente. Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre a grande notícia para os beneficiários.

Qual o valor do abono do Bolsa Família?

O valor do abono foi fixado em R$ 64,00 para cada beneficiário, representando um suporte financeiro significativo para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

É importante ressaltar que essa medida foi adotada em alguns estados do país, destacando a Paraíba como um dos beneficiados. Estima-se que cerca de 700 mil famílias serão impactadas positivamente por essa iniciativa.

13º salário e Bolsa Família: sem previsão para 2023

À medida que dezembro se aproxima, surgem especulações sobre a inclusão do décimo terceiro no pagamento do programa de transferência de renda Bolsa Família. No entanto, a equipe do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome esclareceu que essa possibilidade está descartada para o ano de 2023.

Segundo o MDS, apesar das mudanças programadas para o Bolsa Família, o décimo terceiro não está entre as alterações prioritárias do programa. Assim, em 2023, o benefício social permanece sem previsão para o acréscimo do décimo terceiro, trazendo a necessidade de as famílias se planejarem financeiramente diante dessa realidade.

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família – novembro

NIS final 1: 17 de novembro

NIS final 2: 20 de novembro

NIS final 3: 21 de novembro

NIS final 4: 22 de novembro

NIS final 5: 23 de novembro

NIS final 6: 24 de novembro

NIS final 7: 27 de novembro

NIS final 8: 28 de novembro

NIS final 9: 29 de novembro

NIS final 0: 30 de novembro

Cronograma do Bolsa Família em dezembro

O pagamento do abono natalino seguirá as regras do calendário do Bolsa Família. Os pagamentos programados para dezembro ocorrerão entre os dias 11 e 22, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar.

É fundamental que os beneficiários estejam atentos a esse cronograma para garantir o recebimento do auxílio no período correto. Para obter mais informações sobre o abono natalino do Bolsa Família, os beneficiários podem acessar o aplicativo do programa, o portal Cidadão da Caixa ou o aplicativo do Caixa Tem, disponível para Android e iOS.

Com dúvidas sobre o abono natalino? Assista ao vídeo abaixo para saber mais informações sobre o benefício extra.

