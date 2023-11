Prova do ENEM 2023 em dezembro: quem pode fazer o exame

O Enem é a porta para quem deseja ingressar na Universidade em 2024. Se você está nesta fase, precisa estar atento a todas as notícias sobre a prova do ENEM e suas características.

Os interessados em realizar o Enem 2023, em dezembro, têm uma oportunidade a partir desta segunda-feira (13) para solicitar a reaplicação do exame.

Mas como funciona essa possibilidade? Qualquer pessoa pode solicitar? A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes sobre a reaplicação do Enem, em dezembro.

Enem 2023: veja quem pode realidade prova em dezembro

O Enem 2023 disponibiliza a possibilidade de solicitar a reaplicação da prova, em dezembro.

Esta nova chance estará disponível para os candidatos até o dia 17 de novembro. Podem solicitar a reaplicação do Enem 2023 aqueles estudantes que não puderam comparecer nos domingos anteriores por razões especificadas no edital. E quais são os casos que permitem a reaplicação do exame?

Três casos se qualificam para a solicitação de reaplicação do exame:

Indivíduos impactados por problemas logísticos, como falhas na infraestrutura do exame, falta de energia nos locais de prova ou equívocos na aplicação do exame;



Ausências em função de sintomas de doenças infecciosas listadas no edital, como covid-19, tuberculose, coqueluche, entre outras;





Candidatos que não compareceram ao exame em novembro por estar a mais de 30 quilômetros do endereço registrado na inscrição do Enem.

Como solicitar a reaplicação do Enem 2023: entenda

Para solicitar a reaplicação do Enem 2023, nos casos de doenças infecciosas, é necessário apresentar atestados e outros documentos que possam comprovar a condição de saúde no dia da prova.

Vale ressaltar que cada pedido será analisado individualmente pelo Inep. Quanto aos problemas logísticos, o Instituto avaliará as solicitações, considerando as ocorrências registradas. Aqueles alocados a mais de 30 quilômetros de sua residência já têm o direito à reaplicação garantido.

Enem: exame revolucionou acesso à universidade no Brasil

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) do Brasil e desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Sua origem remonta ao ano de 1998, quando foi realizado pela primeira vez como um instrumento de avaliação para medir a qualidade do ensino médio no país.

Inicialmente, o Enem tinha um propósito diferente do que possui hoje: era uma avaliação voluntária, aplicada a uma amostra de estudantes de escolas públicas e privadas, não sendo utilizado como critério de ingresso ao ensino superior.

Com o passar dos anos, o Enem foi se transformando e ganhando relevância. Em 2009, houve uma significativa mudança em seu formato e propósito, tornando-se uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil.

A partir desta reformulação, o exame passou a ser utilizado como mecanismo de seleção para diversas universidades públicas e privadas, além de servir como critério de acesso a programas educacionais e bolsas de estudo, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Desde então, o Enem se estabeleceu como um dos maiores exames educacionais do país, impactando diretamente milhões de estudantes anualmente.

