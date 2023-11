Melhor notícia para os jovens acaba de sair: pagamento de R$ 300 foi prorrogado

Segundo anúncio recentemente divulgado pelo governo de um estado no Sudeste do país, o prazo para realizar o cadastro visando um auxílio de R$ 300 para jovens foi estendido até o término desta semana. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba até quando as inscrições acontecem e quem pode receber esse benefício social.

Entenda até quando as inscrições para o auxílio social para estudantes do município de Betim acontecem. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Auxílio prorrogado

O prazo para realizar o cadastro visando o auxílio social oferecido pelo governo de Minas Gerais foi estendido até o término desta semana, conforme anunciado pelo governo. A administração municipal da cidade mineira de Betim, comunicou que as inscrições para o Programa de Educação Profissional do estado permanecerão abertas até a próxima sexta-feira (17).

Com a extensão do prazo para o cadastro de auxílio, os residentes da cidade têm a chance de se inscrever em diversos cursos profissionalizantes de forma totalmente gratuita, sendo alguns presenciais e outros na modalidade de Ensino a Distância (EAD), e ainda receber um auxílio financeiro.

Continue lendo a seguir e entenda quem poderá receber, assim como o valor oferecido.

Como se cadastrar para garantir o auxílio?

Os interessados devem comparecer pessoalmente à Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), no horário das 8h às 16h, com documento de identificação em mãos, além de comprovante de endereço e o Número de Identificação Social no Cadastro Único (CadÚnico).

Requisitos para o auxílio

Entretanto, é importante atender a alguns requisitos, tais como:

Ter mais de 16 anos;

Estar inscrito no Cadastro Único;

Residir na cidade de Betim;

Possuir a escolaridade mínima exigida pelos cursos.

Os cursos disponíveis

Montador e Reparador de Computador (presencial);

Confeiteiro (presencial);

Cozinheiro (presencial);

Cabeleireiro (presencial);

Operador de Caixa (EAD).

Cada curso presencial oferece 20 vagas, enquanto as turmas de Educação a Distância contarão com 40 alunos.

Qual o valor do benefício?

Com a prorrogação do cadastro para receber auxílio, mais pessoas têm a oportunidade de garantir um benefício financeiro. Isso se deve ao fato de que, além de frequentar um curso profissionalizante, os estudantes receberão uma bolsa de até R$ 300.

Conforme as diretrizes do programa, os participantes das aulas presenciais recebem R$ 300, enquanto os estudantes de EAD ganham R$ 150. Os pagamentos serão realizados em duas parcelas, condicionadas à frequência dos estudantes nas aulas.

Ao completar 25% da carga horária, os alunos presenciais receberão R$ 150, enquanto os do EAD obterão R$ 75. A outra metade do benefício será repassada quando o estudante atingir 50% da carga horária.

