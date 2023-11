Alerta para quem usa este app atualizado 2024; você pode ser banido para sempre do WhatsApp

Atualmente, diversos aplicativos customizados circulam pelo mundo digital prometendo recursos que o app “original” não entrega. Mas, cuidado, nem tudo são flores! Quando se trata do famoso WhatsApp, por exemplo, dezenas de “cópias” turbinadas estão disponíveis pela web, no entanto, algumas podem ter como consequência até mesmo o banimento de sua conta junto à plataforma da Meta, caso sejam instaladas. Siga a leitura abaixo e entenda.

Ter o WhatsApp GB instalado em seu smartphone pode resultar no banimento de sua conta oficial junto à plataforma da Meta. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Punição severa

Atualmente, diversos aplicativos aprimorados têm surgido, oferecendo ao usuário funcionalidades que suas versões originais não disponibilizam. Contudo, é importante destacar que nem todas as inovações são benéficas.

O WhatsApp GB, por exemplo, embora proporcione recursos adicionais, apresenta sérios riscos que podem transformar a diversão em uma verdadeira dor de cabeça. Acompanhe a leitura abaixo e entenda mais detalhes.

Leia mais: Recurso útil do WhatsApp agora deve ser cobrado no app

O risco de banimento para os usuários da ‘versão turbinada’ do WhatsApp

Ao usar aplicativos não oficiais, como o WhatsApp GB, os usuários se deparam com um risco considerável: o banimento de suas contas.

Em 2021, um representante do aplicativo de mensagens da gigante Meta afirmou que esses aplicativos violam os Termos de Serviço da plataforma. A empresa ressalta em sua página de suporte que não pode garantir a privacidade e segurança dos dados ao utilizar versões não oficiais.

O banimento, geralmente temporário, pode ser uma consequência iminente para quem opta por essas alternativas. Após o período de punição, é fortemente recomendado retornar à versão oficial do aplicativo.

Motivos para desinstalar o WhatsApp GB do seu celular

Contudo, se o banimento não é suficiente para persuadir a desinstalação do WhatsApp GB, outros aspectos devem ser considerados.

Não disponível em lojas oficiais de apps

Um ponto a ser destacado é que o WhatsApp GB não está disponível nas lojas de aplicativos oficiais, como a Google Play Store. Sua instalação ocorre por meio de APK, tornando o processo suscetível a vulnerabilidades.

A ausência dos mecanismos de segurança das lojas abre espaço para a instalação de malwares e spywares, representando uma ameaça à segurança dos dispositivos.

Dados não são criptografados

Ao contrário do aplicativo oficial, o WhatsApp GB não utiliza a criptografia de ponta a ponta, colocando em risco a privacidade das conversas. A falta dessa garantia significa que o conteúdo das mensagens pode ficar exposto, comprometendo a confidencialidade das interações.

Privacidade em risco

A utilização do WhatsApp GB como substituto do aplicativo oficial implica em conceder acesso a vários recursos do dispositivo, como microfone, câmera e arquivos salvos na galeria.

Essa concessão de dados pessoais a um aplicativo de fonte desconhecida, sem uma política de privacidade específica, representa um risco significativo.

Além disso, é importante ressaltar que o WhatsApp não endossa o uso de versões não oficiais, alertando para as violações dos termos de uso e os riscos associados.

Por que o WhatsApp GB é tão popular?

Embora apresente riscos, o WhatsApp GB conquistou popularidade devido aos recursos adicionais que oferece em comparação com o aplicativo oficial.

Entre esses recursos, destacam-se a possibilidade de agendar envio de mensagens, um modo que impede que outros usuários excluam mensagens e a opção de utilizar fontes e cores de textos diferentes.

Os riscos do WhatsApp GB

É essencial compreender que o sucesso do WhatsApp GB não elimina os riscos associados ao seu uso. Além do banimento potencial da conta no WhatsApp oficial, o aplicativo não oficial representa uma ameaça à privacidade e à segurança dos dados do usuário.

A falta de garantias quanto às medidas de proteção torna a experiência de uso mais arriscada.

Acesso a ferramentas adicionais de forma ‘legal’

Diante dos riscos apresentados pelo WhatsApp GB, é fundamental considerar alternativas que permitam explorar novas funcionalidades sem comprometer a segurança e a integridade da conta no WhatsApp oficial.

Opções como ter duas contas no mesmo aparelho e a utilização do WhatsApp Business para fins pessoais são alternativas mais seguras, que preservam a qualidade da experiência do usuário sem expô-lo a ameaças desnecessárias.

*Com informações do Uol.

Foi banido por usar o WhatsApp GB? Saiba o que fazer no vídeo abaixo

Leia também: Recurso útil do WhatsApp agora deve ser cobrado no app