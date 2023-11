Azar ou sorte: estes são os números que nunca saem na Mega Sena

No Brasil, é comum que os brasileiros tentam a sorte apostando na mega sena e cada pessoa possui uma estratégia diferente para conseguir ganhar o grande prêmio, alguns optam pelos números que mais são sorteados e outros tentam usar aqueles números que nunca foram sorteados ou possuem uma baixa recorrência, portanto, confira os números mais difíceis de serem sorteados e monte sua estratégia.

Milhões de reais estão em jogo

A Mega Sena ocorre durante todo o ano e mesmo assim poucas pessoas conseguem ganhar o grande prêmio, entretanto, uma vez por ano há uma edição especial da mega sena, onde várias pessoas tentam a sorte e esperam mudar de vida logo na virada.

Trata-se da mega sena da virada, que ocorre no dia 31 de dezembro, onde um prêmio milionário é sorteado. A saber, em 2023, a previsão é que os valores ultrapassem a casa dos R$ 300 milhões.

Então, para quem deseja ter uma boa estratégia para a Mega da Virada, é ideal conhecer as principais estratégias e peculiaridades que há nestes sorteios, como os números mais sorteados e os que menos são sorteados.

Como funciona a Mega da Virada?

A Mega Sena da Virada é uma das mais difíceis que há, pois as chances de ganhar são baixíssimas, além disso, o prêmio é surreal, então, ao juntar estas duas características, o resultado é imprevisível, basicamente, é muitas pessoas querendo ganhar o grande prêmio e poucas chances.

Para jogar, é necessário que o apostador escolha pelo menos seis dezenas, entre 1 a 60, para ganhar, é importante que ele acerte todas as dezenas, caso isso não ocorra, o prêmio vai se acumulando e fica para o próximo sorteio.

Por exemplo, para ganhar na Mega da Virada, a probabilidade é de 1 em 50.063.860, então, para que as chances aumentem, o apostador pode apostar mais números, mas o valor da aposta fica maior também.

Quais os números menos sorteados na Mega Sena?

Ao realizar uma análise dos números que já saíram na Mega Sena, é possível identificar que há alguns números que são mais sorteados em relação aos demais. Atualmente, os números menos sorteados são:

01;

02;

03;

04;

05;

06;

07;

08;

09.

Estes números foram sorteados apenas 17 vezes, cada, em um universo de 2.562 sorteios concluídos. Portanto, com os dados informados, é possível montar uma estratégia a fim de tentar maximizar as chances de conseguir um resultado positivo no próximo sorteio.

