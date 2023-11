Não é só cansaço: 10 sinais preocupantes de exaustão

No universo impiedoso do mundo corporativo, é indispensável compreender que assim como o corpo, o cérebro também enfrenta desafios de exaustão e esgotamento. Ignorar a necessidade de recuperação, seja através do relaxamento, regularização do sono ou da dedicação de tempo para si mesmo, pode resultar em consequências sérias para a saúde mental. Acompanhe a leitura a seguir para aprofundar seu entendimento sobre um dos temas mais discutidos e relevantes no contexto empresarial atual.

Quando o corpo fala

Assim como o corpo, o cérebro também se cansa e, se não respeitarmos sua recuperação, ou seja, relaxarmos, regularizarmos o sono, tirarmos um tempo para nós, sem pensar em afazeres e preocupações do dia a dia, o desfecho é sofrer um esgotamento, ou uma exaustão mental.

Conhecendo os causadores da exaustão mental

São vários os fatores que predispõem essa sensação e que podem estar combinados:

Excesso de trabalho e uso de telas

O constante bombardeio visual das telas, somado às longas jornadas de trabalho, pode levar a uma sobrecarga cerebral, resultando em exaustão.

Pressão para cumprir prazos

A busca incessante por cumprir prazos pode levar a um aumento do estresse, prejudicando não apenas o desempenho profissional, mas também a saúde mental.

Conflitos interpessoais

Relações interpessoais conturbadas contribuem para o desgaste psicológico, tornando o ambiente de trabalho e social mais desafiador.

Isolamento social

A falta de conexão com outras pessoas pode levar à solidão, afetando negativamente o equilíbrio emocional.

Privação de descanso, lazer e contato com a natureza

A ausência de momentos de relaxamento e contato com a natureza impacta diretamente no bem-estar mental, aumentando a vulnerabilidade ao cansaço extremo.

Falta de atividade física regular

A prática regular de exercícios físicos é essencial para o equilíbrio mental, e sua ausência pode contribuir para a exaustão.

Falta de autoconhecimento

A falta de compreensão sobre si mesmo e sobre as próprias necessidades pode levar a decisões inadequadas, aumentando o estresse.

Falta de rotina bem estabelecida

Uma rotina desorganizada dificulta a gestão do tempo e a realização de tarefas, podendo gerar ansiedade e cansaço mental.

Consumo de álcool, cigarro, drogas estimulantes

O uso dessas substâncias pode oferecer uma falsa sensação de alívio, mas, a longo prazo, contribui para o desgaste mental.

Noites mal dormidas

A privação do sono afeta diretamente o funcionamento adequado do cérebro, comprometendo a cognição e a capacidade de lidar com o estresse.

Como consequência, esses apontamentos ruins repercutem em uma série de sintomas, alertas de que há algo errado conosco, não só no físico, como com nosso equilíbrio psicoemocional.

10 sinais de alerta sobre sua saúde mental

Irritabilidade

Sobrecarregado, o cérebro manifesta irritabilidade, falta de tolerância a incômodos, podendo resultar em raiva, agressividade e discussões frequentes.

Falta de concentração

A sobrecarga mental compromete a capacidade de concentração, prejudicando a realização eficiente de tarefas.

Desânimo persistente

A exaustão pode levar a um estado persistente de desânimo, dificultando a conclusão de atividades diárias e o envolvimento em novos projetos.

Lapsos de memória

O excesso de informações leva a lapsos de memória, prejudicando a lembrança de palavras, nomes e eventos recentes.

Oscilação de humor

A falta de equilíbrio emocional resulta em oscilações de humor, alternando entre irritabilidade, impaciência, tristeza e sensibilidade extrema.

Baixa produtividade

O desgaste mental impacta negativamente o desempenho no trabalho, ameaçando ganhos financeiros, carreira e projetos futuros.

Estado de descuido

A exaustão pode levar ao descuido pessoal e falta de disposição para atividades cotidianas, indicando a necessidade de cuidados com a saúde mental.

Dores musculoesqueléticas

Alterações psicoemocionais refletem-se no corpo, causando dores musculares, tensões e deformidades posturais.

Adoecimento frequente

O esgotamento mental pode manifestar-se em sintomas psicossomáticos, como insônia, alergias e problemas gastrointestinais.

Falta de desejo sexual

O cansaço extremo pode resultar na diminuição do desejo sexual, afetando relacionamentos e a disposição para a intimidade.

Fica claro que a saúde mental exige cuidados constantes e atenção aos sinais de alerta, garantindo uma vida equilibrada e produtiva. O reconhecimento desses sintomas é o primeiro passo para buscar ajuda e promover mudanças positivas no estilo de vida.

*Com informações do Uol.

