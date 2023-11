Recentemente, o governo federal anunciou que liberou o saque de um importante benefício da Caixa Econômica Federal para trabalhadores que morem em cidades localizadas na região Sul do Brasil. Os beneficiários do auxílio emergencial poderão realizar saques de até R$ 6.200, através do app ou direto em uma agência da Caixa. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda quais cidades poderão receber os valores.

Caixa anuncia saque liberado de R$ 6,2 mil para esta lista de CPF. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Dinheiro liberado

A Caixa Econômica Federal oferece um benefício de fundamental importância, porém restrito à região Sul do Brasil neste momento.

Trata-se da oportunidade de utilizar o saque-calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Continue a leitura, logo abaixo, e entenda quem poderá retirar os valores neste momento.

Leia mais: Novidade do FGTS pode ser a salvação para quem for demitido

Entendendo o saque-calamidade do FGTS

O saque-calamidade do FGTS proporciona ao trabalhador a retirada de valores de seu saldo em casos de necessidade pessoal, grave ou urgente, decorrentes de desastres naturais.

Nas últimas semanas, as cidades dessa região enfrentaram diversos desafios, como enchentes, alagamentos e vendavais, tornando esses trabalhadores elegíveis para saques de até R$ 6.220.

No entanto, a liberação desse recurso ocorre somente após um decreto por parte do governo municipal ou estadual, declarando situação de emergência e calamidade pública. Portanto, atualmente, apenas as cidades do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul se enquadram nesse critério.

Como solicitar o saque da Caixa?

Os trabalhadores que residem em áreas que atendem aos requisitos do saque-calamidade podem realizar o pedido por meio do aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS. Alternativamente, é possível dirigir-se a uma agência da Caixa para solicitar esse benefício.

Através da plataforma digital, o processo envolve acessar a aba “Meus Saques”, selecionar “Outras Situações de Saques” e indicar “Calamidade pública” como motivo. Siga as instruções subsequentes e envie os documentos solicitados para que o banco possa analisar o caso e liberar os fundos.

Concessão limitada de saque

Vale ressaltar que a concessão desse benefício pela Caixa ocorre apenas uma vez a cada 12 meses. Portanto, quem efetuou esse saque no período anterior não está apto a realizá-lo novamente neste momento.

Certifique-se de verificar as cidades do Sul onde o saque-calamidade está disponível, juntamente com os prazos respectivos para não perder essa oportunidade única.

Dúvidas sobre o saque-calamidade? Assista ao vídeo abaixo!

Leia também: Guia para fazer pagamento de contas direto no app da Caixa