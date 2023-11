Novidade do FGTS pode ser a salvação para quem for demitido

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um recurso de extrema importância para os trabalhadores, funcionando como uma espécie de “poupança” construída pela empresa em prol do empregado. Recentemente, o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, revelou que, em breve, mudanças nas regras para a retirada dos valores no Fundo podem ser aplicadas e, consequentemente, beneficiar muitos brasileiros. Siga a leitura abaixo e veja o que deve mudar.

Mudança em boa hora

Na última segunda-feira (30), o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou possíveis mudanças significativas no regime do saque-aniversário do FGTS e na transferência desses recursos.

O intuito dessa proposta é direcionado para o benefício dos trabalhadores que enfrentam uma situação de demissão. Prossiga a leitura, logo abaixo, e entenda o que pode mudar com as alterações da modalidade para o trabalhador.

Ministro quer que trabalhadores tenham acesso integral ao FGTS

Segundo o político, a sua intenção é encaminhar uma nova proposição ao Congresso, a fim de garantir que os trabalhadores demitidos tenham acesso integral aos valores depositados em suas contas vinculadas ao FGTS, independentemente de qualquer contrato estabelecido com instituições financeiras.

O Ministro Marinho destaca que as modificações propostas têm como principal efeito a liberação dos recursos que se encontram comprometidos em contratos relacionados ao saque-aniversário do FGTS, que não serão mais disponibilizados de forma imediata.

Isso implica que, sob essa nova regra, o acesso aos valores ocorrerá de acordo com o prazo estipulado no contrato.

Impacto financeiro de quase R$ 20 bilhões

Estas medidas teriam um impacto financeiro significativo, possibilitando o saque de uma quantia expressiva, estimada em R$ 18,5 bilhões, por parte dos trabalhadores demitidos.

Este montante é consideravelmente superior aos atuais R$ 5 bilhões efetivamente disponibilizados aos demitidos sob o regime vigente.

Relevância dos recursos do FGTS para os trabalhadores

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um recurso de extrema importância para os trabalhadores, funcionando como uma espécie de “poupança” construída pela empresa em prol do empregado.

Sua finalidade principal é proporcionar segurança financeira nos casos de demissão sem justa causa. Por conta disto, para muitos brasileiros, o FGTS é visto como uma ferramenta valiosa para a concretização de planos e projetos, sobretudo quando aliado ao 13º salário.

Como ter acesso ao seu FGTS

Para acessar os recursos do FGTS, é fundamental que o trabalhador utilize o aplicativo específico disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. Após realizar a consulta, se houver algum montante a ser liberado, o beneficiário deve indicar uma conta de sua titularidade em qualquer banco para receber os valores correspondentes.

Perspectivas de otimismo

As mudanças propostas pelo Ministro Marinho, caso sejam aceitas, têm o potencial de proporcionar uma maior estabilidade financeira para os trabalhadores que se veem confrontados com uma demissão.

Além disso, elas podem simplificar o acesso aos recursos do FGTS, ampliando o alcance de uma ferramenta que já desempenha um papel fundamental na vida de muitos brasileiros.

