Guia para fazer pagamento de contas direto no app da Caixa

O aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, é amplamente conhecido por ser a plataforma responsável para receber os depósitos dos benefícios de transferência de renda do governo federal. No entanto, a plataforma de contas sociais possui variadas funções que a maioria dos usuários desconhece. Siga a leitura abaixo e conheça algumas vantagens do app.

Pague com o aplicativo

O aplicativo Caixa Tem, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, simplifica o acesso dos cidadãos a serviços e transações bancárias, tornando-se uma ferramenta conveniente.

Além disso, possibilita que famílias beneficiárias dos programas sociais desfrutem da praticidade de gerir seus recursos por meio desse aplicativo.

Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre a melhor maneira de se utilizar o aplicativo da Caixa.

Aprenda como pagar contas e cadastrar boletos com o Caixa Tem

Dessa forma, os beneficiários não necessitam enfrentar extensas filas para acessar os recursos liberados pelo programa.

Para cadastrar boletos e realizar o pagamento de contas por meio do Caixa Tem, siga as orientações abaixo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem em seu dispositivo móvel e efetue o login, fornecendo os dados de acesso;

Na página inicial, localize a opção “Pagar Contas” ou “Pagamentos”;

Selecione “Cadastrar novo boleto” ou “Adicionar conta para pagamento”;

Agora, insira o código de barras do boleto manualmente ou utilize a câmera de seu dispositivo para escanear o código;

Verifique minuciosamente os detalhes do boleto, como o valor e a data de vencimento, certificando-se de que estão corretos;

Neste momento, confirme o cadastro do boleto e escolha o método de pagamento. Você pode optar pelo saldo disponível em sua conta ou pelo uso do cartão de débito virtual do Caixa Tem;

Caso opte pelo pagamento com o cartão de débito virtual, insira os dados solicitados, como o número do cartão e o código de segurança, entre outros;

Finalize o processo revisando as informações e confirmando o pagamento.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família – Novembro

O aplicativo gratuito possibilita o acesso aos benefícios dos programas sociais. Veja quando as parcelas do Bolsa Família serão depositadas nas contas dos beneficiários:

• Para NIS com final em 1: 17 de novembro;

• Para NIS com final em 2: 20 de novembro;

• Para NIS com final em 3: 21 de novembro;

• Para NIS com final em 4: 22 de novembro;

• Para NIS com final em 5: 23 de novembro;

• Para NIS com final em 6: 24 de novembro;

• Para NIS com final em 7: 27 de novembro;

• Para NIS com final em 8: 28 de novembro;

• Para NIS com final em 9: 29 de novembro;

• Para NIS com final em 0: 30 de novembro.

