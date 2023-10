Leilão com 800 imóveis pela Caixa tem desconto de até 95%

A Caixa Econômica Federal vai promover um leilão virtual com 800 imóveis em todo o Brasil. Para participar, os interessados podem acessar o site da Fidalgo Leilões até o dia 07 de novembro, às 10h. Nesta oportunidade, os descontos podem chegar a até 95% do valor de avaliação.

Os imóveis em destaque abrangem residências, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais, entre outras opções. Quer sair do aluguel e pagar bem menos pelo imóvel? Continue lendo para saber todos os detalhes deste leilão da Caixa.

Leilão da Caixa tem imóveis com até 95% de desconto! Confira/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Leilão da Caixa: imóveis que cabem no seu bolso!

Entre as ofertas deste leilão, é possível uma casa de 63m² de área privativa, situada em um terreno de 199,8m², contendo dois quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha, localizada em Garrafão do Norte (PA). O valor avaliado é de R$ 50 mil, mas o lance mínimo para aquisição é de R$ 2,9 mil.

Em Brasília (DF), você é capaz de encontrar um apartamento com 45,9m² de área total, compreendendo quarto, sala, cozinha, banheiro, varanda e área de serviço, disponível a partir de R$ 83,1 mil.

Na mesma região, uma casa de 86,8m² de área privativa, com dois quartos, varanda, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, possui um lance mínimo de R$ 6,3 mil, embora o valor de avaliação seja de R$ 108 mil.

No Nordeste, merece destaque uma casa de 49m² de área privativa, contendo dois quartos, área de serviço, sala, cozinha, terraço e uma vaga de garagem, localizada em Santa Rita (PB), a partir de R$ 6,5 mil.

Já no litoral paulista, há uma oportunidade para uma casa de 50,2m² de área total, construída em um terreno de 126,7m², situada em Mongaguá (SP).

O valor inicial é de R$ 69,7 mil. Na região interiorana, em Araraquara (SP), encontra-se um apartamento com 39,3m² de área privativa, compreendendo dois dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, banheiro e uma vaga de garagem, com um lance mínimo de R$ 70,9 mil.

Leiloeiro explica valores dos imóveis

O leiloeiro Douglas Fidalgo explica que os descontos variam de 15% a 95% em relação ao valor de avaliação. Cada imóvel possui condições específicas de pagamento, incluindo financiamento, recursos próprios (à vista) e a possibilidade de utilizar o FGTS, sendo importante consultar a descrição de cada imóvel para mais detalhes.

A primeira fase do leilão, que vai até o dia 07 de novembro, oferece mais de 500 oportunidades em todo o país, abrangendo diversas regiões.

Veja vantagens e desvantagens dos leilões da Caixa:

Imóveis são distribuídos por regiões

No Norte, existem 5 imóveis no Amazonas e 10 no Pará. No Nordeste, a distribuição inclui Alagoas (5), Bahia (5), Ceará (22), Maranhão (2), Paraíba (8), Pernambuco (16), Piauí (4), Rio Grande do Norte (19) e Sergipe (5).

Na região Centro-Oeste, encontram-se imóveis no Distrito Federal (20), Goiás (64) e Mato Grosso do Sul (7).

No Sudeste, há oportunidades no Espírito Santo (2), Minas Gerais (40), Rio de Janeiro (89) e São Paulo (85). No Sul, abrangendo Paraná (29), Rio Grande do Sul (76) e Santa Catarina (15).

Fidalgo acrescenta que, caso os imóveis apresentem dívidas de IPTU ou condomínio em atraso, a Caixa se encarregará de quitar esses débitos.

Assim, os arrematantes vão receber os imóveis sem qualquer pendência, salvo apenas casos em que os imóveis estejam ocupados, nos quais a desocupação ficará a cargo do arrematante.

