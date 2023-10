Por que está moeda de 1 real pode ser vendida por R$ 30 mil

Se você possui alguma moeda considerada antiga é bom acompanhar esta matéria com mais atenção, pois o fascínio pelas moedas raríssimas do Brasil continua a atrair o interesse de colecionadores e investidores atentos a essas oportunidades no mercado numismático, onde, a depender da particularidade da redondinha de metal, seu valor pode ultrapassar os R$ 30 mil. Siga a leitura e saiba mais.

Saiba mais detalhes sobre a moeda de 1 real que pode ser vendida por R$ 30 mil. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Um troco de milhares de reais

Não é todo cidadão que detém esse conhecimento, mas certas moedas brasileiras conquistam o status de raridade e, consequentemente, valorização no mercado.

Algumas delas podem representar verdadeiras fortunas para seus donos. No entanto, vale ressaltar que essa raridade não se aplica a todas as moedas em circulação, mas sim àquelas que apresentam peculiaridades, sobretudo, erros na sua fabricação. Confira mais detalhes sobre essas raridades a seguir.

A moeda de 1 Real de 1998: um tesouro de R$ 30 mil?

Uma moeda de destaque, cunhada no ano de 1998, pode ilustrar esse cenário. De acordo com informações compartilhadas pelo perfil ‘RNF Coleções’ no TikTok, essa modesta moeda de 1 real pode surpreender ao ser avaliada em até R$ 30 mil, desde que corresponda a um exemplar de prova.

A distinção se encontra na presença da letra “P” logo abaixo do ano de fabricação, conferindo a ela o status de raridade e verdadeiro tesouro para os colecionadores.

O mercado em ascensão

Segundo dados da mencionada fonte, em setembro de 2022, uma moeda com essas características foi comercializada por expressivos R$ 26.100, evidenciando o vigor desse mercado.

Para compreender melhor essa oportunidade, vale a pena conferir os detalhes disponíveis em um vídeo no perfil especializado em numismática, no TikTok.

A relíquia fora do Plano Real: a ‘Peça da Coroação’

Fora do universo do Plano Real, uma moeda de destaque e grande valor histórico é a denominada ‘Peça da Coroação’, feita de ouro e com o valor de 6.400 réis. Ela foi projetada em comemoração à coroação de D. Pedro 1º, no ano de 1822, um marco na história do Brasil.

Em 2014, essa moeda singular foi leiloada nos Estados Unidos por cifras que ultrapassaram os US$ 500 mil, o equivalente a mais de R$ 2,5 milhões na cotação atual.

O acervo de tal raridade é reduzido, com aproximadamente 64 unidades existentes, algumas delas exibidas em museus de renome nas cidades de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Valores em ascensão no Plano Real

Dentro do contexto do Plano Real, vale a pena mencionar algumas moedas que apresentam elevada valorização:

Moeda de 50 centavos de 2012 sem o zero, com erro de cunhagem , pode atingir valores entre R$ 1 mil a R$ 1,5 mil;

, pode atingir valores entre R$ 1 mil a R$ 1,5 mil; Moeda de R$ 1 de 1998 comemorativa aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos , é avaliada em torno de R$ 200 a R$ 330;

, é avaliada em torno de R$ 200 a R$ 330; Moeda de R$ 1 de 2012 em comemoração à entrega da bandeira olímpica varia de R$ 90 a R$ 120;

varia de R$ 90 a R$ 120; Moeda de 10 centavos de 1995 do Plano Numismático para a FAO (Food and Agriculture Organization) , alcança valores de R$ 60 a R$ 85;

, alcança valores de R$ 60 a R$ 85; Moeda de 25 centavos de 1995 do Plano Numismático para a Food and Agriculture Organization (FAO), está cotada entre R$ 20 a R$ 35.

Se interessou pelo mundo lucrativo das moedas raras? Assista o vídeo a seguir e saiba um pouco mais sobre o universo numismático.