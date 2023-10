Dia 31 é Dia do Saci; conheça o Halloween brasileiro

O Dia do Saci, comemorado no mesmo dia do Halloween, representa um esforço de preservação e resgate da rica cultura e folclore brasileiros, promovendo um equilíbrio entre as influências internacionais e a valorização de nossas próprias tradições. Acompanhe a leitura abaixo, e saiba mais curiosidades sobre um dos maiores símbolos folclóricos do país.

A versão brasileira

O Dia do Saci, celebrado no Brasil em 31 de outubro, mesma data que marca a comemoração do Halloween (Dia das Bruxas), tem um propósito que vai muito além de mera coincidência.

A data foi estrategicamente escolhida para resgatar e enaltecer o rico folclore brasileiro e a nossa cultura, repleta de mitos, tradições e histórias. O propósito é resistir à excessiva valorização de elementos culturais estrangeiros se comparado aos nossos.

Conheça a origem do Dia do Saci

A criação do Dia do Saci remonta a 2003, quando o então deputado Aldo Rebelo propôs o projeto de lei nº 2.762/2003. No entanto, essa primeira tentativa acabou arquivada.

Foi somente uma década depois, em 2013, que a Comissão de Educação e Cultura elaborou o projeto de lei nº 2.479/2013, oficializando o dia 31 de outubro como o Dia do Saci. Antes disso, no estado de São Paulo, a data já havia sido reconhecida em 2004 pela lei estadual nº 11.669.

A importância do Dia do Saci

A relevância do Dia do Saci está diretamente ligada à preservação da cultura e dos elementos folclóricos do Brasil. Em um mundo cada vez mais globalizado, no qual influências estrangeiras, especialmente dos Estados Unidos, se fazem presentes em nossa sociedade, é fundamental preservar nossa identidade cultural.

O saci-pererê, um dos ícones mais emblemáticos do folclore brasileiro, representa um esforço de resgate desses valores culturais nacionais.

A data foi instituída porque, apesar da riqueza de nossa cultura, muitos de seus elementos, histórias e tradições correm o risco de cair no esquecimento, ou mesmo permanecerem desconhecidos por boa parte da população.

A escolha de celebrar o Dia do Saci na mesma data do Halloween é uma clara manifestação de oposição à supervalorização da cultura estrangeira. O Halloween é um símbolo da cultura anglo-saxônica, que por vezes ofusca nossa própria cultura.

Como é comemorado o Dia do Saci?

A comemoração do Dia do Saci é frequentemente realizada em escolas de ensino infantil, onde uma série de atividades e eventos relacionados ao personagem são promovidos. Dentre as práticas mais comuns estão a leitura de lendas do folclore brasileiro, com ênfase na lenda do saci, apresentações teatrais, músicas e jogos.

A lenda do Saci

Segundo a lenda, o saci é uma figura mítica que habita as florestas brasileiras. Ele é representado como um menino negro com apenas uma perna, o que lhe confere a habilidade de se locomover rapidamente. Sua travessura é uma de suas características marcantes, e ele tem um gosto especial por pregar peças nas pessoas.

O saci é tipicamente descrito usando um gorro vermelho e aprecia fumar cachimbo, embora não possua cabelos nem pelos em seu corpo. Algumas versões da lenda o retratam com olhos vermelhos, enquanto outras não fazem menção a essa peculiaridade.

Vale ressaltar que, dentro da mitologia do saci, não se restringe a apenas um indivíduo; vários sacis podem coexistir, perpetuando suas travessuras de maneira simultânea.

O Dia do Saci representa, assim, um esforço de preservação e resgate da rica cultura e folclore brasileiros, promovendo um equilíbrio entre as influências internacionais e a valorização de nossas próprias tradições.

É uma oportunidade de celebrar e compartilhar as histórias que fazem parte de nossa identidade como nação.

Ficou curioso para saber um pouco mais sobre a tradicional lenda do folclore brasileiro? Assista ao vídeo abaixo e conheça um pouco mais sobre as curiosidades do travesso Saci Pererê.

