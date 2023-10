Você pode ter dinheiro parado no CPF e não sabe; aprenda a consultar

Em anúncio divulgado no mês passado, o Banco Central informou que quase R$ 7,3 bilhões estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR), com dados relativos a julho. Do valor anunciado, mais de 80% do dinheiro será direcionado a quase 38 milhões de brasileiros. Esse sistema é uma ferramenta do Banco Central que possibilita consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm valores esquecidos em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras. Siga a leitura e entenda como realizar a consulta.

Valores a receber

O Banco Central anunciou, na segunda semana de setembro deste ano, que quase R$ 7,3 bilhões estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR), com dados relativos a julho.

Esse sistema é uma ferramenta do Banco Central que possibilita consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm valores esquecidos em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras.

Continue a leitura a seguir e entenda todos os detalhes sobre valores e meios para consultar se você possui algum valor a ser resgatado.

Banco Central estima que mais de 37 milhões de pessoas têm dinheiro esquecido

Do valor mencionado acima, R$ 5,85 bilhões estão destinados a aproximadamente 37,5 milhões de CPFs. Outros R$ 1,44 bilhão aguarda por cerca de 2,9 milhões de CNPJs. De acordo com a instituição, quase 63% dos resgates envolvem valores de até R$ 10.

Divisão dos valores por faixa

Valores de R$ 0 a R$ 10 correspondem a 62,74%.

Valores entre R$ 10,01 e R$ 100 representam 25,27%.

Faixa de R$ 100,01 a R$ 1.000 abrange 10,21% dos valores.

Valores acima de R$ 1.000,01 compreendem 1,77%.

Quantidade de beneficiários por segmento de valor a receber

Para valores entre R$ 0,00 e R$ 10,00, existem 28.825.415 beneficiários.

No intervalo de R$ 10,01 a R$ 100,00, 11.610.437 beneficiários têm direito a resgates.

Faixa de R$ 100,01 a R$ 1.000 contempla 4.691.484 beneficiários.

Valores acima de R$ 1.000,01 são destinados a 814.857 beneficiários.

É importante observar que, de acordo com o Banco Central, se um beneficiário possui valores a receber em mais de uma faixa, ele é contado múltiplas vezes. Até o final de julho, já haviam sido resgatados R$ 4,7 bilhões desses valores disponíveis.

Como consultar e resgatar os valores esquecidos?

Para verificar se há algum valor a receber e efetuar o resgate, o único meio disponível é o site pelo site “Valores a Receber”, do governo federal ,através deste link. O portal está operacional desde 7 de março.

Vale destacar que, através do sistema do Banco Central, a liberação dos valores só ocorre para aqueles que informam uma chave Pix para a devolução.

Caso o beneficiário não possua uma chave Pix cadastrada, será necessário entrar em contato com a instituição para acordar a forma de recebimento ou criar uma chave para prosseguir com a solicitação.

Resgate de valores de pessoas falecidas

No caso de valores a receber de pessoas já falecidas, é preciso que o requerente seja herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal para consultar esses valores. Além disso, é necessário preencher um termo de responsabilidade.

Após a consulta, é fundamental entrar em contato com as instituições onde os valores estão depositados para obter informações detalhadas sobre os procedimentos a serem seguidos.

