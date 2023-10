Apesar da crescente popularidade do dinheiro digital, algumas moedas físicas ainda mantêm um valor surpreendente, podendo chegar a custar até 70.000% a mais do que o seu valor nominal. Siga a leitura abaixo e conheça 14 moedas de R$ 1 que possuem um valor considerável no mercado numismático, fazendo com que uma simples moedinha de metal valha uma fortuna.

Você tem? 14 moedinhas de 1 real valem uma fortuna. — Foto: Reprodução / Canva

Lucros que contrariam o tempo

Pode parecer intrigante que, em plena era digital, haja um interesse significativo por moedas físicas, no entanto, esse interesse é impulsionado, principalmente, pelo potencial lucro que elas representam.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda com o mercado numismático consegue nadar contra a maré da digitalização monetária e lucrar (muito!) com moedas físicas, além de conhecer 14 moedas de R$ 1 que possuem um valor considerável no mercado.

O mundo numismático e o valor das moedas

O valor elevado de uma moeda está diretamente ligado à sua raridade e ao estado de conservação. Quanto mais rara e bem preservada for uma moeda, maior será o seu valor.

É, portanto, compreensível por que algumas moedas apresentam variações significativas em seus preços. No caso das moedas de R$ 1, as mais valiosas são as moedas comemorativas, que se caracterizam por ter uma tiragem limitada.

As moedas físicas, mesmo em uma era dominada pelo digital, continuam a surpreender como investimentos sólidos e rentáveis. Portanto, para os entusiastas e colecionadores, o mercado de moedas de R$ 1 revela oportunidades incríveis de lucro.

Tesouros raros que encantam colecionadores

No vasto mundo das moedas, tesouros raros se escondem, e o Brasil não fica de fora dessa busca por relíquias valiosas. Os colecionadores têm um lugar especial para moedas que apresentam defeitos de fabricação, pois estas podem valer uma verdadeira fortuna.

Para entender o valor dessas pequenas peças, é importante considerar os diferentes estados de conservação que podem fundamentar seu preço.

MBC (Muito Bem Conservada): Uma moeda nesse estado apresenta pelo menos 70% dos detalhes da fabricação original, não podendo exibir mais de 20% de desgaste;



Uma moeda nesse estado apresenta pelo menos 70% dos detalhes da fabricação original, não podendo exibir mais de 20% de desgaste; Soberba: Já as moedas com estado “Soberba” tiveram pouca circulação e mantêm, no mínimo, 90% dos detalhes da fabricação original;



Já as moedas com estado “Soberba” tiveram pouca circulação e mantêm, no mínimo, 90% dos detalhes da fabricação original; Flor de Cunho: Para alcançar o status de “Flor de Cunho,” as moedas precisam exibir todos os detalhes da fabricação original e nunca terem estado em circulação. São moedas que saíram do banco e foram manuseadas com luvas, mantendo sua integridade.

1. Moeda da Declaração Universal dos Direitos Humanos (Ano: 1998)

Considerada a mais valiosa do Plano Real, a moeda de 1 real em comemoração ao cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos tem seu valor atrelado ao seu estado físico.

Se estiver em estado “Flor de Cunho,” ou seja, nunca tendo estado em circulação, seu valor pode oscilar entre R$ 600 a R$ 1.100. Com apenas 600 mil unidades produzidas, essa moeda se destaca como a mais rara entre todas as moedas de 1 real lançadas pelo Banco Central.

2. Bandeira dos Jogos Olímpicos (Ano: 2012)

Entre as moedas raras de 1 real, a moeda que celebra a “entrega da bandeira olímpica,” marcando a passagem dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 para o Rio de Janeiro em 2016, é altamente cobiçada.

Sua tiragem limitada a apenas 2 milhões de unidades eleva seu valor. No estado “Flor de Cunho,” essa moeda pode ser encontrada à venda por mais de R$ 350.

3. Moeda de 1 real de 1999 (Ano: 1999)

Embora não seja uma moeda comemorativa, a moeda de 1 real de 1999 ganhou valor devido à sua tiragem restrita, com apenas 3,84 milhões de unidades produzidas. No mercado, seu valor pode ultrapassar os R$ 300, dependendo do estado de conservação.

4. Comemoração ao 40º aniversário do Banco Central (Ano: 2005)

Com uma tiragem de 40 milhões de unidades, a moeda em comemoração ao 40º aniversário do Banco Central se tornou interessante para os colecionadores. Exemplares são vendidos online por mais de R$ 30. Entretanto, com o lançamento das moedas comemorativas dos 50 anos do banco, a tendência é que as moedas anteriores se valorizem ainda mais.

5. Centenário de Juscelino Kubitschek (Ano: 2002)

Em homenagem aos 100 anos do ex-presidente Juscelino Kubitschek, conhecido por sua contribuição à construção de Brasília, foi lançada uma moeda comemorativa de 1 real. O Banco Central produziu 50 milhões de unidades, e, no estado “Flor de Cunho,” essa moeda é vendida por mais de R$ 20.

6. Moeda das Olimpíadas de 2016 (Ano: 2014 a 2016)

O Banco Central lançou moedas em comemoração aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Foram criadas 16 moedas, cada uma representando uma modalidade esportiva. Cada uma delas teve uma tiragem de 20 milhões de unidades e atualmente são vendidas por R$ 5 reais.

Entretanto, duas moedas desse período têm ganhado valorização: as moedas do Mascote Tom e do Mascote Vinícius podem ser encontradas por até R$ 30,00 à venda.

7. Moeda de 1 real de 2014 (Ano: 2014)

Foram produzidas apenas 11,9 milhões de unidades dessa moeda, um pouco menos do que se esperava. No estado “Flor de Cunho,” essa moeda de 1 real é vendida por R$ 30.

8. Moeda de 1 real do cinquentenário do Banco Central (Ano: 2015)

Apresentando uma tiragem de 50 milhões de unidades, essa moeda em comemoração aos 50 anos do Banco Central pode ser encontrada no mercado por R$ 10.

9. 25 Anos do Plano Real (Ano: 2019)

A moeda de 1 real comemorativa ao 25º aniversário do Plano Real apresentava a figura do beija-flor em uma de suas faces. Ela teve uma tiragem de 25 milhões de unidades e é possível adquirir um exemplar por R$ 7, no estado “Flor de Cunho.”

10. Moeda de 1 real com núcleo deslocado do centenário de Juscelino Kubitschek

As moedas com erros de fabricação são muito valiosas. A moeda de 1 real em comemoração ao Centenário de Juscelino Kubitschek que apresenta a parte prateada deslocada do centro pode custar de R$ 300 a até R$ 1 mil.

11. Disco único

Existem dois metais utilizados na fabricação das moedas de 1 real: um prateado e outro dourado. As moedas que apresentam apenas um metal são extremamente valiosas, podendo ser vendidas por mais de R$ 1.500.

12. Batida dupla

Uma moeda com batida dupla é raríssima e vale cerca de R$ 2 mil. Durante a fabricação, a moeda pode receber uma batida dupla, o que faz com que as informações apareçam duplicadas em sua face.

13. Cunho descentralizado

Nesse caso, trata-se de moedas que não tiveram o cunho centralizado na hora da cunhagem. Quanto mais descentralizado o cunho estiver, mais valiosa a moeda se torna. Aquelas que apresentam um grande nível de descentralização podem ser vendidas por até R$ 1.500.

14. Bifacial

As moedas de 1 real cujas informações são repetidas nos dois lados valem até R$ 3.500. São consideradas uma das moedas de 1 real mais raras e cobiçadas.

A busca por essas moedas raras tem se tornado uma paixão para muitos colecionadores, e seus valores continuam a atrair a atenção daqueles que desejam construir uma coleção única e valiosa.

