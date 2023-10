Ator de Friends, Matthew Perry, Falece aos 54 Anos nos EUA

Los Angeles, EUA – Matthew Perry, renomado ator conhecido por sua interpretação como Chandler Bing em uma das séries de comédia mais icônicas da história, Friends, foi encontrado sem vida em sua residência na área de Los Angeles. Aos 54 anos, sua morte chocou fãs e colegas de profissão.

O trágico incidente ocorreu quando Perry estava na banheira, e as primeiras informações apuradas pela TMZ sugerem que a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. Não foram identificados entorpecentes no local, e o caso ainda se encontra sob investigação.

Relembrando a carreira de Matthew Perry

Matthew Langford Perry, nascido em 19 de agosto de 1969, em Williamstown, Massachusetts, nos Estados Unidos, trilhou uma notável trajetória no mundo do entretenimento. Filho de John Bennett Perry, ator, e Suzanne Morrison, ex-modelo canadense, Perry mudou-se para Los Angeles em busca de sua carreira no palco e na tela após passar parte de sua infância no Canadá.

A grande oportunidade de Perry surgiu em 1994, quando ele foi escolhido para dar vida ao sarcástico e hilariante Chandler Bing em Friends, que se tornou um fenômeno mundial. Sua interpretação cativante nesse papel icônico rendeu-lhe elogios e reconhecimento duradouro. Perry desempenhou o papel de Chandler por uma década, até o término da série em 2004.

Além de Friends, Perry participou de diversos projetos na televisão e no cinema. Entre seus papéis notáveis estão em filmes como “Um Amor de Estimação” (1997), “O Todo Poderoso” (2003) e “A Cela” (2000). Embora tenha enfrentado altos e baixos em sua carreira, sua popularidade como ator permaneceu inabalável.

A versatilidade de Perry como artista também se estendeu aos palcos da Broadway e do teatro. Em 2011, ele não apenas estrelou, mas também escreveu a peça “The End of Longing”, recebendo elogios por sua atuação no palco.

Além de sua carreira artística, Matthew Perry enfrentou desafios pessoais, lutando contra o vício em substâncias por muitos anos. Suas experiências pessoais o motivaram a conscientizar sobre a importância da saúde mental e o combate ao vício.

Após o término de Friends, Perry continuou a trabalhar em projetos de televisão, incluindo séries como “Studio 60 on the Sunset Strip” (2006) e “The Odd Couple” (2015-2017), além de participações especiais em outras séries de sucesso.

Em resumo, a carreira de Matthew Perry como ator é marcada por sua interpretação icônica como Chandler Bing em Friends, destacando-se como um talentoso ator de comédia e drama na televisão e no cinema. Sua dedicação à conscientização sobre saúde mental e recuperação do vício demonstra sua resiliência pessoal e compromisso com questões importantes.