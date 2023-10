Leia as mensagens apagadas no WhatsApp; o processo é fácil

A curiosidade está intrínseca dentro de cada ser humano e ela acaba ficando ainda mais explícita no momento em que algum usuário do WhatsApp abre o mensageiro e se depara com várias mensagens apagadas. Mas o que poucos sabem, é que há um truque que está disponível nos celulares que permite que os usuários tenham acesso às mensagens que foram enviadas e apagadas logo após, saiba como funciona.

É seguro usar aplicativos de terceiros?

Há vários aplicativos que prometem que os usuários consigam visualizar as mensagens que foram apagadas, mas a maioria deles, infelizmente não realiza essa promessa de fato. Geralmente, eles são apenas aplicativos maliciosos que querem roubar os dados do aparelho celular.

Portanto, não é confiável utilizar aplicativos de terceiros no WhatsApp, principalmente, quando a finalidade for alterar alguma funcionalidade nativa dele, como no exemplo, visualizar uma mensagem mesmo após ela ter sido apagada.

Por conta disso, o método que será apresentado, não utiliza outros aplicativos, apenas funções do próprio sistema operacional. Lembrando, que até o momento, a função só funciona em aparelhos android.

Como é possível visualizar as mensagens apagadas?

Trata-se de um simples truque que está escondido nas configurações do celular de cada pessoa, basicamente, na aba das notificações. Para ativá-la, basta seguir o passo a passo:

Entre no menu de configurações e busque por notificações;

Feito isso, abra as configurações avançadas;

Deslize até encontrar a opção “histórico de notificações” e clique;

Agora, basta ativar a opção em questão.

Lembrando que a depender do modelo de cada celular, o caminho para ativar a opção citada pode mudar. Além disso, é importante sempre respeitar a privacidade de todos os usuários, então, use com moderação.

Após ativar o histórico, como ver as mensagens?

Basicamente, a opção permite que cada usuário consiga salvar todas as notificações que chegam em seu aparelho celular, o que é bem útil em determinados casos, como quando acontece do celular desinstalar alguns aplicativos de maneira errônea. Ou então, quando uma mensagem chega via SMS com alguma senha e a pessoa deseja vê-la mas apagou sem querer.

Uma vez que o histórico está ativado, quando o usuário quiser visualizar as notificações passadas, basta ir no mesmo caminho, a saber, configurações e após isso em notificações e configurações avançadas. Então, será possível ver todo o histórico citado.

Mas novamente, é importante lembrar acerca da privacidade de todos os usuários, que deve sempre ser respeitada, afinal, é um dos pilares do mensageiro.

