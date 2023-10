Boa notícia — os brasileiros negativados que quiserem obter um empréstimo agora é possível. Até então era uma rara utopia, mas agora é realidade. Através do Serasa é possível conseguir empréstimo com ótimas condições — mesmo estando com o nome sujo na praça. Veja abaixo todos os detalhes.

CPF negativado na Serasa Tem empréstimo liberado agora | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Serasa oferece opções de empréstimo

O Serasa é um dos sistemas mais populares de proteção ao crédito. Portanto, é um dos mais conhecidos e confiáveis. Agora é possível realizar contratações diretamente pela plataforma do Serasa.

Ainda em testes — é uma modalidade recente e que possui como intuito proporcionar o acesso ao crédito para os brasileiros que desejam regularizarem sua situação financeira.

Com modalidades de crédito que podem começar a partir de 1,29% do mês — é possível conseguir muitos resultados e possibilidades através desta aprovação de empréstimo.

O detalhe que deve ser analisado é que o empréstimo deve ter cunho de pagamento de dívidas.

Logo — se trata de um empréstimo para quitar as dívidas pendentes e assim conseguir ficar com o nome limpo novamente, possibilitando o acesso ao crédito.

É importante ressaltar que essa opção não está disponível para todos. Pode ser acessada através do site do Serasa. Na opção de empréstimos disponíveis.

Leia mais: Nubank: como o ChatGPT pode lhe ajudar a conseguir um empréstimo

Estas modalidades estão liberadas

Algumas modalidades de empréstimo já estão liberadas para os brasileiros. Trata-se de empréstimos que possibilitam que os clientes consigam condições exclusivas e crédito rápido.

Empréstimo com garantia: trata-se de um empréstimo cujo há uma garantia física. Seja um imóvel ou veículo. Bastante popular como o que acontecia antigamente com os bancos. Na qual haviam os penhores. As taxas são a partir de 4/5% ao mês.

Antecipação do FGTS: os brasileiros que possuem fundos disponíveis no FGTS podem pedir a antecipação dos valores. Lembrando que se trata de um empréstimo. Podendo pedir até 10 anos de antecipação e todos os anos tendo o valor subtraído o saldo total.

Consignado: para os servidores públicos ou beneficiários do INSS — é possível contratar o consignado do INSS cujo o valor é descontado diretamente na folha de pagamentos. Algumas empresas também permitem isso.

Portanto — é válido ressaltar que todas essas modalidades não requerem uma análise mais profunda de crédito. O que auxilia na aprovação até mesmo das pessoas que estão negativadas. Todos os procedimentos podem ser pedidos através de sites e aplicativos credenciados.

É válido lembrar que nenhum banco irá solicitar pagamentos antecipados para liberação dos valores. Haja vista que quando essa prática acontece se trata de golpe. Todo cuidado é pouco.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Novo empréstimo com garantia, aprenda a contratar