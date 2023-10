O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. Deu-se início aos trabalhos no Brasil ofertando aos brasileiros uma série de benefícios — como o cartão de crédito Nubank. Trata-se de um banco que visa em entregar aos seus clientes as melhores condições de crédito e produtos financeiros. Agora com mais uma novidade — a possibilidade de sacar valores mesmo sem ter dinheiro. Veja todos os detalhes abaixo.

Como sacar valores do Nubank sem ter dinheiro Confira | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank anuncia grande novidade

O Nubank liberou para os seus clientes a possibilidade de antecipar o saque do FGTS. Trata-se de uma modalidade de empréstimo que permite que o trabalhador antecipe as parcelas anuais que podem ser sacadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

É uma excelente oportunidade para quem deseja realizar saques mesmo sem ter dinheiro em conta. Parte do saldo do trabalhador é retirado de maneira automática — tal como um consignado. Por este motivo as taxas são menores e o prazo estendido.

Para solicitar o empréstimo é bem simples. É necessário ter uma conta ativa no Nubank. O trabalhador precisa estar com saldo disponível no FGTS. Feito isso — basta realizar a simulação da contratação. Isto é — valores e tempo de pagamento.

No final irá aparecer a proposta completa. De maneira transparente com todas as informações, valores pagos e juros. Esta modalidade de empréstimo está disponível somente para os trabalhadores que possuem saldo disponível para saque.

Logo, é uma modalidade de empréstimo exclusiva para determinados clientes Nubank. Aos demais, ainda é possível tentarem o empréstimo pessoal oferecido pelo Nubank. Que possuem taxas a partir de 6% de acordo com o perfil do cliente.

Leia mais: Clientes do Nubank podem comemorar fim dos pedágios; entenda como

Quais as vantagens de antecipar o FGTS?

Existem muitas vantagens em realizar a antecipação do FGTS. Isto é — para quem realmente precisa do dinheiro. Lembrando que por se tratar de uma antecipação do FGTS, o cliente irá ter o saldo bloqueado até o término do contrato vigente.

Neste período caso o mesmo perda seu emprego ou saia por algum motivo, não terá direito ao saque-rescisão. Logo — os recursos ficarão bloqueados até o término do contrato.

Entretanto, há uma grande vantagem que engloba essa modalidade. O empréstimo com FGTS possui juros bem baixos. Haja vista que os riscos de inadimplência são diminutos.

O Nubank e outras instituições conseguem oferecer aos seus clientes as melhores condições e prazo para pagamentos. Além disso — o dinheiro cai de imediato. Sendo uma excelente alternativa para quem precisa de dinheiro rápido e não tem vias para recorrer.

Por fim — o Nubank não solicita em hipótese algum dinheiro antecipado para liberar os recursos solicitados. Todo cuidado é pouco.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Agora é possível antecipar 12 anos do FGTS na conta; aprenda