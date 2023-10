Não é de hoje que os brasileiros buscam maneiras de conseguir mais dinheiro. Nem todas as profissões são rentáveis — obrigando muitas pessoas a terem duas, três ou mais ao mesmo tempo. Por incrível que pareça, existem pessoas que fazem isso. Portanto, é importante buscar sempre as carreiras mais rentáveis do Brasil — e retirando os concursos públicos, o setor de T.I (Tecnologia da Informação) é um dos que mais bem pagam no Brasil.

Muitas vagas e altos salários veja as profissões que precisam de gente no Brasil | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estas profissões possuem salários muito altos

Os salários ofertados para os profissionais da área são quase que o triplo da média nacional. Trata-se de um incentivo das empresas em busca de profissionais capacitados. O setor de T.I é um dos únicos que possuem alta demanda e poucos profissionais realmente capacitados.

Especialistas apontam a necessidade de formação de novos funcionários no segmento, não somente o público jovem — mas os mais experientes também. A fim de otimizar ainda mais as áreas presentes nas empresas.

Com o desenvolvimento da Inteligência Artificial e automação nas empresas — cada vez mais esses profissionais se fizeram presentes e necessários. Com o advento da pandemia há alguns anos, centenas de empresas necessitaram investir pesado na contratação desses profissionais.

Seja para desenvolvimento de plataformas, ou simplesmente para edição de conteúdos para seus produtos. O grande diferencial dessa opção é o seguinte: “Faculdade é opcional”.

Por mais que os cargos mais altos sejam preenchidos por cientistas da computação ou engenheiros de computação — estar na faculdade não é necessariamente um requisito na maioria das vagas.

Portanto, é importante conhecer o quão amplo é o ramo da T.I e se especializar em um deles. Seja no hardware ou software. Veja abaixo algumas dicas práticas para adentrar no ramo.

Leia mais: 23.000 VAGAS em cursos online e DE GRAÇA! Faetec abre inscrições

Dicas para entrar no ramo da T.I

Os brasileiros que pretendem entrar no ramo da T.I podem dispensarem faculdade, mas é um grande diferencial. A T.I engloba uma série de áreas. Bem como as seguintes:

Segurança da Informação;

Suporte técnico;

Redes;

Programação;

Especialista em Nuvem de computadores;

Administrador de banco de dados.

Portanto — é possível encontrar um ramo de interesse e com isso focar todas as habilidades necessárias. São ramos que ao estudar por cursos online cerca de 2-3 meses — é suficiente para conseguir base e até mesmo estágios. Veja as dicas abaixo.

Cursos online: procure cursos online de qualidade. No fim do artigo vamos deixar indicações de cursos para quem deseja se especializar na área de T.I.

Dedicação: gaste algumas semanas na preparação sobre os conteúdos aprendidos. A fim de conseguir conhecimento suficiente para obter mais facilidade em assuntos complexos e chances de estágio.

Capacitação: os profissionais da área precisam serem capacitados, seja através de cursos em universidades ou não. Entretanto, ter as habilidades necessário e estar em uma faculdade regularizada é um divisor de águas.

Portanto, para quem deseja começar um bom ano de 2024 é uma excelente opção. Migrar de área e começar ganhando até quase 5 salários mínimos. Nunca é tarde para começar.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Cursos online e gratuitos focados em TECNOLOGIA pelo Senai; aproveite!