Caixa acerta e libera R$ 2.900 hoje para clientes; veja a lista

A Caixa Econômica Federal disponibilizou, nesta quarta-feira (01), uma oportunidade de saque para os cidadãos brasileiros.

Este benefício é destinado aos trabalhadores que possuem vínculo empregatício e nasceram no mês de novembro, permitindo que resgatem uma parcela do seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Mas como proceder para obter estes valores? E quem tem direito a fazer a retirada? A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes sobre este saque.

Caixa libera saque para parcela de brasileiros: entenda como proceder.

Caixa libera saque-aniversário: entenda

Esta possibilidade de retirada de recursos está vinculada à modalidade conhecida como saque-aniversário. No entanto, é importante observar que, ao escolher essa modalidade, os trabalhadores abrem mão do direito de resgatar o valor total em situações de necessidade, como em caso de demissão sem justa causa.

Vale ressaltar que a adesão ao saque-aniversário é uma escolha voluntária. Além disso, aqueles que optam por esta modalidade podem acessar até R$ 2.000. Agora, saiba como ter acesso ao saque liberado pela Caixa.

Saque disponível para aniversariantes em novembro

Para os cidadãos que comemoram seu aniversário em novembro, o saque-aniversário do FGTS se torna disponível no primeiro dia útil do mês de seu aniversário. Portanto, para aqueles que nasceram em novembro, já é possível realizar o saque a partir do dia de hoje, o primeiro dia deste mês.

Além disso, os trabalhadores que fazem aniversário em novembro têm até o dia 31 de janeiro de 2024 para efetuar o resgate na Caixa.

Caso não efetuem a retirada até essa data, os recursos retornarão para a conta do Fundo, e a retirada só será possível no próximo ano.

Como proceder para sacar o valor?

A adesão à modalidade saque-aniversário pode ser realizada de duas maneiras: presencialmente, em uma agência da Caixa Econômica ou de forma digital, por meio do aplicativo do FGTS, que é compatível com dispositivos Android e iOS. O processo digital envolve os seguintes passos:

Efetuar o login com a conta da Caixa; Acessar a seção “Meus Saques” e selecionar “Saque-Aniversário”; Escolher a opção “Alterar sistemática saque FGTS” e aceitar os termos e condições; Clicar em “Optar pelo Saque-Aniversário.”

É necessário destacar que, ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador estará comprometido com esta modalidade por um período mínimo de 24 meses, antes de poder voltar à modalidade de saque-rescisão. Portanto, esta decisão requer cautela e uma análise cuidadosa das necessidades financeiras pessoais.

Saque-aniversário: entenda o objetivo

O saque-aniversário do FGTS foi criado pelo governo federal, por meio da Lei nº 13.932/2019, que entrou em vigor em setembro de 2019.

O principal objetivo do saque-aniversário é permitir que os trabalhadores tenham acesso a uma parte dos recursos depositados em suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de forma anual, no mês de seus aniversários.

Diferente do saque-rescisão, que permite o saque integral do FGTS, em casos como demissão sem justa causa, o saque-aniversário não interfere nos direitos fundamentais do trabalhador, como o direito ao saque integral em situações de demissão.

No entanto, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador concorda em retirar uma parcela anual do FGTS, o que impede o saque total em caso de demissão sem justa causa.

Assim, o saque-aniversário tem o propósito de dar aos trabalhadores a flexibilidade de utilizar parte de seus recursos do FGTS anualmente, de acordo com suas necessidades financeiras, sem que isso comprometa completamente o saldo da conta em caso de desligamento do emprego.

A criação do saque-aniversário tem como objetivo proporcionar aos trabalhadores uma opção de acesso a esses fundos de maneira mais flexível e gradual.

