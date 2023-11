Muitas pessoas acabam pagando sua fatura atrasada. Isso com certeza afeta o score de crédito. Entretanto, será que pagar a fatura antecipada gera pontos positivos no score do Serasa e outros birôs de análise de crédito? Veja abaixo todos os detalhes sobre este assunto.

Fatura do cartão pagar antes do vencimento aumenta o score | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda como são feitas as análises de crédito

O score de crédito do cliente é um dos pilares usados pelos bancos e instituições para oferecerem crédito para ele. Seja para financiar algo ou simplesmente abrir um crediário em seu nome — ou ainda mais simples, adquirir um cartão de crédito.

A pontuação do score pode ir até 1000. Estando entre 650/800 é considerado um score mediano. Com isso — é possível obter com muita facilidade crédito em bancos, financiamentos, cartões com limite alto e muito mais.

A maneira como o score de crédito é calculado varia muito. Depende bastante da instituição responsável. Entenda isso abaixo. Funciona como uma lista de requisitos, que quando cumpridos acionam mais pontos ao consumidor.

Pagamentos em dia: realizar o pagamento de faturas, parcelas e empréstimos dentro do prazo representa 55% do score de crédito do cliente;

Dívidas: estar com dívidas ou pendências financeiras representa 33% do score de crédito do cliente;

Consultas do CPF: esse detalhe é muito importante, a consulta de empresas para liberação de crédito no CPF representa 6% do score do cliente.

Evolução: a evolução do cliente no Score Serasa representa também 6% do mesmo.

É importante estar atento a cada fator. Para ter o score sempre alto, é importante evitar as consultas ao CPF e sempre pagar as dívidas e pendências em atraso. Sem contar que é necessário realizar o pagamento em dia das faturas.

Afinal, pagar a fatura de maneira antecipada aumenta o score?

Sim e não. O pagamento da fatura possui dois pilares. Pagamento em dia e pagamento em atraso. Logo — ao pagar a fatura antes do seu vencimento, irá contabilizar como pagamento da fatura dentro do prazo do vencimento.

Já pagar após este período, contabiliza como o pagamento da fatura em atraso — reduzindo o score de crédito. Portanto, pagar a fatura faltando 5 dias e pagar no dia exato do vencimento não proporciona qualquer impacto.

Isto é — porque ambas estão dentro do prazo de pagamentos. Por esse motivo, não ocorre do cliente receber mais pontos ou menos pontos porque não pagou antecipadamente. Este detalhe é muito importante. A fatura de crédito fecha geralmente 7 dias antes do seu vencimento. Podendo variar de banco para banco.

Entretanto, é recomendado que o pagamento seja feito de maneira antecipada sempre que possível. Para evitar esquecer de pagar e passar o período hábil da fatura do cartão de crédito.

