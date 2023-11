Descubra se um app espião foi instalado no seu celular

Não é de hoje que criminosos virtuais criam vírus capazes de subtraírem senhas e dados sensíveis dos usuários. Bem como contas bancárias e até mesmo vazamento de fotos e vídeos pessoais. Em meio a tantos downloads diários — como se precaver de baixar juntamente o app espião? Fique atento aos sinais e evite agora mesmo ser infectado por um desses malwares.

Desinstale agora mesmo este aplicativo

Especialistas de uma empresa de segurança digital — D3Lab, realizaram uma nova pesquisa e acabaram descobrindo um novo tipo de vírus. Conhecido como aplicativo espião. O mesmo é capaz de contaminar os dispositivos com malwares e acabar subtraindo informações relevantes do dispositivo.

Trata-se de um vírus capaz de acessar o sistema Android, a fim de conseguir obter dados de logins, fotos, vídeos e outras informações. É importante ficar em alerta por um motivo.

Os especialistas afirmam que este vírus foi imerso dentro de um site falso que dizia ser do IT Alert. É um programa da Polícia da Itália.

O mesmo é usado para avisar os habitantes sobre possíveis catástrofes naturais. Logo — quando os usuários realizam o download do suposto aplicativo, vinham juntamente com ele uma série de vírus.

E isso acabava permitindo e dando autorização involuntária aos criminosos para conseguirem obter senhas, dados bancários e muito mais. Este vírus foi feito de maneira exclusiva para alcançar os usuários italianos.

Portanto — se você é do Brasil, fique tranquilo que este vírus provavelmente não chegou ao seu dispositivo. Mas fique atento a um detalhe importante.

Afinal, o que pode ser feito para evitar?

Esta modalidade de vírus é muito comum. Para evitar que os dados sejam roubados é importante apagar o aplicativo instalado e equipar o dispositivo com um bom antivírus.

Haja vista que os vírus spyware são bem comuns em aplicativos de terceiros. Isto é — quando o usuário realiza o download daquele aplicativo pirata, crackeado, etc. Juntamente com ele é provável que venham muitos vírus e malwares.

Para evitar isso é importante sempre realizar o download dos aplicativos diretamente pela loja oficial do dispositivo. Isto é — App Store ou Play Store. Caso contrário, o usuário poderá ser acometido de vírus.

A ação desses malwares é gigante. São capazes de detectar todo o texto escrito no teclado e enviá-lo para um banco de dados. Além de conseguirem enviar em segundo plano todas as mídias do dispositivo para um servidor dedicado e muito mais.

Portanto, é importante que o usuário fique atento quanto aos aplicativos baixados e assim evite problemas maiores com este tipo de vírus.

