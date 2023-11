Antes de comprar uma casa confira estas 3 dicas essenciais

Não é de hoje que muitas pessoas sonham na compra da sua casa própria. É preciso ter cuidado quanto alguns detalhes a fim de conseguir realizar uma boa compra. Caso contrário — é comum que muitas pessoas acabem comprando de qualquer modo e se arrependam posteriormente. Trata-se de uma compra muito importante e deve ser feita com muita atenção. Veja 03 dicas essenciais na compra de um imóvel.

Tenha certeza do imóvel

Parece uma dica simples, mas é importante que o interessado tenha certeza de que aquele é o imóvel. Caso contrário, estará fadado ao fracasso futuro — se algo ocorrer, será necessário vender o imóvel ou alugá-lo. Portanto, é de suma importância ter a certeza da compra. Como ter certeza? Veja abaixo.

Visite o local em diferentes horários. Pela manhã, tarde e noite. A fim de verificar o ambiente, pessoas ao redor, quem mora aos lados e outros fatores.

Visite o bairro/condomínio com frequência para ter certeza se é um ambiente agradável ou não. É comum em algumas localidades pelo período da manhã ser uma coisa e pela noite algo totalmente diferente.

Visite o imóvel e seus arredores com tempo. Perceba cada detalhe e não deixe que a expectativa e anseio da compra atrapalhe alguma coisa. O vendedor quer vender o imóvel tão quanto como você deseja comprá-lo.

Planejamento é necessário

Comprar um imóvel não é uma tarefa fácil. Se não for à vista, é importante estar com tudo na ponta do lápis. Logo após a compra do imóvel há vários gastos com documentação, reformas, etc. Caso os gastos não sejam planejados — é possível que acabe se perdendo nas finanças e acabe atrasando o sonho. Veja abaixo.

Verifique se o dinheiro guardado é suficiente para compra do imóvel e documentação necessária. Caso não, tente negociar com o vendedor antes de fechar o negócio.

No caso do financiamento, tenha certeza do pagamento das parcelas. Haja vista que se o financiamento atrasar alguns meses — o banco pode pegar o imóvel.

Verifique os documentos do imóvel, se estão corretos e pagos. Evite dores de cabeça.

Procure ajuda de um profissional

E por fim, é importante obter ajuda de um profissional para ter certeza do valor do imóvel e qualidade do mesmo. Podendo ser de um arquiteto, engenheiro ou pedreiro de confiança. Para que ele avalie a estrutura do imóvel e diga se realmente está em boas condições e o que deve ou não ser reformado.

Para que desse modo esses detalhes entrem juntamente no valor do imóvel. E por fim, para fim das dúvidas — é necessário contratar um profissional para avaliar o imóvel — isto é, se for financiado.

O mesmo irá fotografar o local e verificar se tudo está em ordem. Dica importante: caso o imóvel seja financiado, a casa deverá estar totalmente finalizada sem nenhuma janela, porta ou parede rebocada faltando. Caso contrário, o financiamento poderá ser negado.

